Валентин Семеняко: наша задача при подготовке нового проекта Конституции – учесть все замечания

Новости Беларуси. 2 октября открывается осенняя сессия парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отразилась нынешняя ситуация на работе депутатов и готов ли парламент стать площадкой для диалога? Какой парламентарии видят новую Конституцию и резонансные законопроекты предстоящей сессии? Об этом и не только – в интервью с председателем Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Валентином Семеняко. Ирина Мартьянова, СТВ:

С чего начнут работать депутаты и вообще основные или резонансные законопроекты, которые вы планируете взять в работу?

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Среди тех законопроектов, которые имеют ключевое общественно-политическое значение, я бы назвал законопроект о даче согласия на назначение Романа Александровича Головченко премьер-министром Республики Беларусь. Также планируется, что в этой сессии депутаты рассмотрят программу действия правительства на следующую пятилетку. Традиционно будет обсуждаться проект бюджета республики на 2021 год. Есть целый ряд, целый блок законопроектов, который касается регулирования экономики. Есть целый ряд законопроектов, который касается регулирования социальной сферы, и так далее. Ирина Мартьянова:

Я знаю, что как минимум пять законопроектов находятся в работе, которых действительно ждут люди. Например, законопроект «О торговле и общественном питании». Что там меняется: ассортиментный перечень, режим работы магазинов? Планируется отменить ассортиментный перечень, расширить права торговых организаций по установлению режима своей работы Валентин Семеняко:

Что касается закона «О торговле и общественном питании», там планируется целый ряд нововведений, этот закон пойдет во втором чтении, как, кстати, и еще 24 законопроекта. В частности, планируется отменить ассортиментный перечень, расширить права торговых организаций по установлению режима своей работы.

Ирина Мартьянова:

То есть магазины смогут устанавливать режимы работы самостоятельно? Сейчас их кто-то к этому обязывает? Валентин Семеняко:

Конечно. Ассортиментный перечень они согласовывают со своей вышестоящей организацией, если это касается торговой организации, а режим работы согласовывается органами местной власти. Ирина Мартьянова:

Обязательный ассортиментный перечень так мешает магазинам? Валентин Семеняко:

Это атавизм, который остался еще с советских времен, и он несколько сдерживает соотношение спроса и предложения, я бы сказал так. Ирина Мартьянова:

Депутаты будут работать над законопроектом «О правах инвалидов». Там какие изменения ожидаются?

Валентин Семеняко:

Направлен прежде всего на расширение прав этой категории граждан. Там вводится понятие «ассистент инвалида», будут увеличены сроки переосвидетельствования на предмет установления инвалидности. И самое главное, что он расширяет возможности граждан с инвалидностью по их социализации и по их участию в общественной жизни, узаконивается квотирование их рабочих мест и так далее. Ирина Мартьянова:

Квотирование рабочих мест – это значит, что на каждом предприятии обязательно должны быть места? Валентин Семеняко:

Необязательно на каждом. Местные исполнительные органы будут определять предприятия, виды работ, занятости для инвалидов. Ирина Мартьянова:

Нашумевший КоАП. Расскажите, как шла работа с людьми. Я знаю, что вы работали в регионах и около 80 % предложений, которые вы внесли в этот документ, были приняты. Так ли это? Главный принцип – все законы должны быть от жизни, должны быть от людей

Валентин Семеняко:

Все депутаты Палаты представителей – на первом этапе – они в регионах, в своих округах советовались, собирали предложения с мест. В частности, у меня было два круглых стола, в Слониме и в Зельве, с заинтересованными, с практиками по данным вопросам. Мы выработали там порядка 30 предложений, которые были затем обсуждены на нашей Постоянной комиссии и внесены в профильную комиссию для того, чтобы они вошли уже в проект Кодекса. Большинство из них и вошло. Следует сказать, что главный принцип – все законы должны быть от жизни, должны быть от людей. Нельзя быть практиком во всех отраслях. Ирина Мартьянова:

Вообще что волнует людей? Вы же в межсессионный период с ними работаете? Валентин Семеняко:

Вы знаете, в отличие от столицы на местах людей волнуют насущные вопросы: уборка урожая, сев озимых, благоустройство территорий, работа учреждений образования, учреждений здравоохранения. Люди обращаются на прием к депутату со своими какими-то частными вопросами. Для меня очень важно то, чтобы законы и законопроекты, которые готовятся в Палате, проходили такую общественную экспертизу на местах, чтобы люди, предварительно ознакомившись с ними, высказали свои замечания. И тогда в Палате уже можно их аргументированно обсуждать их со специалистами.

Ирина Мартьянова:

Ваша комиссия занимается в том числе и государственным строительством. Наверняка предстоящая реформа Конституции – это тоже часть вашей работы. Как складываются дела сейчас в этом направлении? Мы работаем с регионами и обсуждаем, какие проблемы конституционного плана волнуют людей Валентин Семеняко:

Если говорить о работе депутатов, то, опять-таки, в настоящий момент мы работаем с регионами и обсуждаем, какие проблемы конституционного плана волнуют людей. Я скажу, для моего округа наиболее актуально административное деление, наиболее актуальны вопросы избирательной кампании, дискуссионным является вопрос депутатов сельских Советов: нужны они, не нужны. Многие говорят, что они плохо работают или вообще формально работают. Ирина Мартьянова:

А они нужны?