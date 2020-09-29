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«Кажется, это слишком серьёзное интервью». Вот что отвечают американцы на вопросы о Беларуси

29 сентября 2020 20:32
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Новости Беларуси. Что рядовые американцы думают, а точнее знают о Беларуси? Ответ на этот вопрос в следующем креативном видеоподборе в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вы когда-либо слышали про Беларусь?

«Кажется, это слишком серьёзное интервью». Вот что отвечают американцы на вопросы о Беларуси-1

«Кажется, это слишком серьёзное интервью». Вот что отвечают американцы на вопросы о Беларуси-3

«Кажется, это слишком серьёзное интервью». Вот что отвечают американцы на вопросы о Беларуси-5

Про Минск что-нибудь, может, слышали, на карте, возможно, покажете?

«Кажется, это слишком серьёзное интервью». Вот что отвечают американцы на вопросы о Беларуси-8

«Кажется, это слишком серьёзное интервью». Вот что отвечают американцы на вопросы о Беларуси-10

Может, в новостях что-то видели?

«Кажется, это слишком серьёзное интервью». Вот что отвечают американцы на вопросы о Беларуси-13

«Кажется, это слишком серьёзное интервью». Вот что отвечают американцы на вопросы о Беларуси-15

«Кажется, это слишком серьёзное интервью». Вот что отвечают американцы на вопросы о Беларуси-17

Подробнее смотрите в нашем видеоматериале.

# Беларусь-США # общество # Ирина Мартьянова # Фотофакт

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