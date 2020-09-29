«Кажется, это слишком серьёзное интервью». Вот что отвечают американцы на вопросы о Беларуси

Новости Беларуси. Что рядовые американцы думают, а точнее знают о Беларуси? Ответ на этот вопрос в следующем креативном видеоподборе в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вы когда-либо слышали про Беларусь?
Новости Беларуси. Что рядовые американцы думают, а точнее знают о Беларуси? Ответ на этот вопрос в следующем креативном видеоподборе в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вы когда-либо слышали про Беларусь?
Про Минск что-нибудь, может, слышали, на карте, возможно, покажете?
Может, в новостях что-то видели?
Подробнее смотрите в нашем видеоматериале.