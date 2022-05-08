«Мы должны помнить всегда наших предков». В Витебске прошла акция «Зажги огонь в своём сердце»

Новости Беларуси. Республиканская акция «Зажги огонь в своем сердце» в Витебске прошла у памятного знака Победы. Здесь собралась общественность, представители власти и, конечно же, ветераны Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Перед зажжением Вечного огня о той страшной войне ХХ века и об освобождении родного города Витебска рассказала молодежь, которая выросла в мирной Беларуси, продолжатели славных традиций – машеровцы – студенты Витебского государственного университета имени Петра Машерова. За годы войны наша страна потеряла каждого четвертого жителя. Такой была цена мирного неба.

Денис Жилинский, житель Витебска: Дата должна быть не только одним днем – 9 Мая, мы должны помнить всегда наших предков, наши подвиги, которые они совершили. Спасибо им за чистое и мирное небо над головой.

Артур Витоль, первый секретарь Витебского городского комитета БРСМ:

Сегодня, по сути, война закончилась, тоже значимая дата, в том числе для молодежи, потому что это стало символом начала новой жизни, перестроения, развития и мира.

Вечный огонь у памятного знака Победы зажгли студенты вуза. Это яркий и трепетный символ неугасаемой памяти. Памяти живых о героях войны и о подвиге, который принес нам Великую Победу.