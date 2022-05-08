Тысячи животных может убить ограждение на белорусско-польской границе. Вот о чём сообщили в НАН
Варшава продолжает буквально трудиться над отношениями с нашей страной, возводя на белорусско-польской границе бетонное ограждение. Цинизм зашкаливает, когда на строительные работы приглашают белорусов. Да, мы строить умеем – это факт. Но не возводим политических разделительных стен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Что городит Варшава? На границу отправился корреспондент Константин Герцев.
Не успел отгреметь скандал миграционный, а в дайджесте интернет-передовиц опять загорелся хэштег «белорусско-польская граница». Взор наших коллег упал на, кажется, обыденное объявление по найму спецов для работы в Польше, но со словом «забор». Нет, речь не о медицинских требованиях. 5-метровая стена протяженностью 186 километров – новый спецобъект для польских строительных компаний.
Официальная Варшава аргументирует решение о строительстве забора как способ борьбы с потоком мигрантов. Но с момента обретения Польшей независимости с этой функцией справлялись белорусские пограничники, со стороны сопредельного государства не было даже символических заграждений. Сейчас все изменилось? С какой реальной проблемой столкнулись наши страны, так это экологический кризис. Колючая проволока кромсает животных, не щадя.
Виктор Демянчик, заведующий лабораторией Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:
Вдоль границы появились мотки колючей проволоки, которые очень здорово напоминали ту сетку Бруно, ту спираль Бруно, которая была в страшные годы Первой мировой войны, которая стала символом кровавости, кровожадности.
Появление этого забора резко ухудшает ситуацию. Ухудшает по крупным копытным, потому что будут нарушены не только локальные миграции, будет полностью ликвидирована, полностью блокирована идея сделать трансграничный миграционный коридор.
Сколько жизней заберет стена позора, сейчас сказать точно невозможно. Но уже ясно: счет пойдет на тысячи, причем с двух сторон границы. Что обескураживает больше всего, так это поведение польских экологов, институт которых, кстати, находится в 5 километрах от стройки, оттуда ни ответа, ни привета.
Виктор Демянчик:
Где же их инициатива, где же их предложения? Что вот слушайте, белорусы, строим, но это не мы строим, а строят наши, скажем, европейские политики, а мы, экологи, считаем нужным собраться вместе, сделать некий предварительный семинар и на основании этого, согласно всем канонам, той же Бернской конвенции, той же Орхусской конвенции о доступе к экологической информации, сделать независимую (или зависимую, какую угодно) экспертизу.
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