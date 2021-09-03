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«Всё можно сделать цивилизованно». Насколько актуальна проблема криминальных абортов?

03 сентября 2021 17:48
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Насколько сегодня актуальна проблема криминальных абортов? Я знаю, что лет 20 назад некоторые девочки, если случалась ранняя беременность, то они какими-то медикаментами пытались прервать эту беременность. К вам попадают такие девушки после криминальных абортов? Насколько это актуально сегодня?

«Всё можно сделать цивилизованно». Насколько актуальна проблема криминальных абортов?-1

Оксана Иванишкина-Кудина, главный внештатный детский гинеколог Министерства здравоохранения Беларуси:
Четверть века уже нет криминального аборта. Безусловно, какие-то единичные вещи были, но общество совершенно изменилось. Нет сегодня смысла прибегать к чему-то криминальному, если все можно сделать цивилизованно. Об этом знают абсолютно все.

«Всё можно сделать цивилизованно». Насколько актуальна проблема криминальных абортов?-4

Наталья Надольская:
Раньше прибегали к криминальным абортам, чтобы никто не узнал, чтобы не узнала мама, не узнали в школе. Поэтому прибегали к криминальным абортам. Сегодня не боятся, что узнает мама и что узнают в школе?

Оксана Иванишкина-Кудина:
Сегодня все можно решить тихо-мирно.

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# Беременность и роды # общество # Оксана Иванишкина-Кудина # Наталья Надольская # Фотофакт

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