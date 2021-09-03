«Всё можно сделать цивилизованно». Насколько актуальна проблема криминальных абортов?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Насколько сегодня актуальна проблема криминальных абортов? Я знаю, что лет 20 назад некоторые девочки, если случалась ранняя беременность, то они какими-то медикаментами пытались прервать эту беременность. К вам попадают такие девушки после криминальных абортов? Насколько это актуально сегодня?