«Всё можно сделать цивилизованно». Насколько актуальна проблема криминальных абортов?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Насколько сегодня актуальна проблема криминальных абортов? Я знаю, что лет 20 назад некоторые девочки, если случалась ранняя беременность, то они какими-то медикаментами пытались прервать эту беременность. К вам попадают такие девушки после криминальных абортов? Насколько это актуально сегодня?
Оксана Иванишкина-Кудина, главный внештатный детский гинеколог Министерства здравоохранения Беларуси:
Четверть века уже нет криминального аборта. Безусловно, какие-то единичные вещи были, но общество совершенно изменилось. Нет сегодня смысла прибегать к чему-то криминальному, если все можно сделать цивилизованно. Об этом знают абсолютно все.
Наталья Надольская:
Раньше прибегали к криминальным абортам, чтобы никто не узнал, чтобы не узнала мама, не узнали в школе. Поэтому прибегали к криминальным абортам. Сегодня не боятся, что узнает мама и что узнают в школе?
Оксана Иванишкина-Кудина:
Сегодня все можно решить тихо-мирно.
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