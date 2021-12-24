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«Всё хорошо. Чуть-чуть волнуюсь». Эмоции участников бала во Дворце Независимости

24 декабря 2021 18:08
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Новости Беларуси. Оставить свой яркий след в истории государства и помнить, что судьба Беларуси зависит от каждого. Такими словами напутствовал Александр Лукашенко участников новогоднего бала во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Всё хорошо. Чуть-чуть волнуюсь». Эмоции участников бала во Дворце Независимости-1

Этот удивительный праздник – подарок от Президента – собрал талантливую молодежь со всей страны. Всего 337 юношей и девушек. Входным билетом для них стали личные успехи в учебе, творчестве, спорте и общественной жизни. Как полагается в соответствии с бальными традициями, приглашены и почетные гости. Среди них высшие должностные лица. Вальсировал и Александр Лукашенко.  

«Всё хорошо. Чуть-чуть волнуюсь». Эмоции участников бала во Дворце Независимости-4

Атмосфера, безусловно, есть бала такая. Все нарядные. Есть какое-то, может, волнение, но…  

«Всё хорошо. Чуть-чуть волнуюсь». Эмоции участников бала во Дворце Независимости-7

Это мой первый бал. Поэтому я получаю просто кучу эмоций положительных. Я очень рада, что я здесь нахожусь сегодня.  

«Всё хорошо. Чуть-чуть волнуюсь». Эмоции участников бала во Дворце Независимости-10

Это сейчас такие мероприятия исключительная возможность хотя бы на несколько часов отвлечь молодых и прогрессивных (да и не только их) от смартфонов, чтобы, возможно, разглядеть главное.  

«Всё хорошо. Чуть-чуть волнуюсь». Эмоции участников бала во Дворце Независимости-13

Полночная кадриль – это мой любимый танец. Мы находимся друг напротив друга, мы можем видеть своего партнера, который находится напротив. Мы можем меняться с ним местами. Это очень зажигательный, как по мне, танец. Он наращивает темп постоянно, поэтому это мой любимый танец.  

«Всё хорошо. Чуть-чуть волнуюсь». Эмоции участников бала во Дворце Независимости-16

Мне, наверное, более будет присуща классика. Это вальс. Классический вальс – это, в принципе, такое единение, такая романтика, знаете, когда вместе с партнером в круговороте этом эмоций. Танцуете и наслаждаетесь моментом.  

«Всё хорошо. Чуть-чуть волнуюсь». Эмоции участников бала во Дворце Независимости-19

А ведь наши предки знали толк в развлечениях. Балы проводили регулярно. Беларусь страна дворцов и замков. Любовь к прекрасному у нас в крови, и эта традиция однажды должна была возродиться.  

«Всё хорошо. Чуть-чуть волнуюсь». Эмоции участников бала во Дворце Независимости-22

Красиво, торжественно, потрясающе.  

«Всё хорошо. Чуть-чуть волнуюсь». Эмоции участников бала во Дворце Независимости-25

Небольшой мандраж уже в предвкушении начала. Все хорошо. Чуть-чуть волнуюсь.  

«Всё хорошо. Чуть-чуть волнуюсь». Эмоции участников бала во Дворце Независимости-28

Многие из тех, кто 24 декабря кружится в танце во Дворце Независимости, до начала праздника делились тайной: глядя на кадры предыдущих балов, даже не могли предположить, что однажды станут частью красивой традиции.  

«Всё хорошо. Чуть-чуть волнуюсь». Эмоции участников бала во Дворце Независимости-31

Это, я думаю, большая честь и гордость вообще находиться здесь. Для меня это лично большой новогодний подарок, новогоднее чудо – оказаться в этом Дворце. Здесь невероятная атмосфера, очень красиво, замечательно.  

«Всё хорошо. Чуть-чуть волнуюсь». Эмоции участников бала во Дворце Независимости-34

Что ж, это к вопросу о предновогоднем чуде и волшебстве, в которое всегда стоит верить.  

# Новый год # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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