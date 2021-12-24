«Всё хорошо. Чуть-чуть волнуюсь». Эмоции участников бала во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Оставить свой яркий след в истории государства и помнить, что судьба Беларуси зависит от каждого. Такими словами напутствовал Александр Лукашенко участников новогоднего бала во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот удивительный праздник – подарок от Президента – собрал талантливую молодежь со всей страны. Всего 337 юношей и девушек. Входным билетом для них стали личные успехи в учебе, творчестве, спорте и общественной жизни. Как полагается в соответствии с бальными традициями, приглашены и почетные гости. Среди них высшие должностные лица. Вальсировал и Александр Лукашенко.

Атмосфера, безусловно, есть бала такая. Все нарядные. Есть какое-то, может, волнение, но…

Это мой первый бал. Поэтому я получаю просто кучу эмоций положительных. Я очень рада, что я здесь нахожусь сегодня.

Это сейчас такие мероприятия исключительная возможность хотя бы на несколько часов отвлечь молодых и прогрессивных (да и не только их) от смартфонов, чтобы, возможно, разглядеть главное.

Полночная кадриль – это мой любимый танец. Мы находимся друг напротив друга, мы можем видеть своего партнера, который находится напротив. Мы можем меняться с ним местами. Это очень зажигательный, как по мне, танец. Он наращивает темп постоянно, поэтому это мой любимый танец.

Мне, наверное, более будет присуща классика. Это вальс. Классический вальс – это, в принципе, такое единение, такая романтика, знаете, когда вместе с партнером в круговороте этом эмоций. Танцуете и наслаждаетесь моментом.

А ведь наши предки знали толк в развлечениях. Балы проводили регулярно. Беларусь страна дворцов и замков. Любовь к прекрасному у нас в крови, и эта традиция однажды должна была возродиться.

Красиво, торжественно, потрясающе.

Небольшой мандраж уже в предвкушении начала. Все хорошо. Чуть-чуть волнуюсь.

Многие из тех, кто 24 декабря кружится в танце во Дворце Независимости, до начала праздника делились тайной: глядя на кадры предыдущих балов, даже не могли предположить, что однажды станут частью красивой традиции.

Это, я думаю, большая честь и гордость вообще находиться здесь. Для меня это лично большой новогодний подарок, новогоднее чудо – оказаться в этом Дворце. Здесь невероятная атмосфера, очень красиво, замечательно.