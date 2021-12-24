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В Рождество храмы наполняются особой атмосферой. Истории двух костёлов с разной судьбой – в программе «Центральный регион»

24 декабря 2021 18:01
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Новости Беларуси. В Рождество храмы наполняются особой атмосферой. Встретить самый светлый праздник в году готовятся в каждом районе Минской области.

Подробнее об этом – в новом выпуске программы «Центральный регион».

В Рождество храмы наполняются особой атмосферой. Истории двух костёлов с разной судьбой – в программе «Центральный регион»-1

Два костела с разной судьбой. Как по кирпичику всем миром строился новый храм в Борисове? И история одного из самых старейших костелов в области – Ивенецкого.

В Рождество храмы наполняются особой атмосферой. Истории двух костёлов с разной судьбой – в программе «Центральный регион»-4

Смотрите завтра, 25 декабря, в 10:30 на телеканале СТВ.

# Католики Беларуси # общество # Фотофакт

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