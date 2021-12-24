В Рождество храмы наполняются особой атмосферой. Истории двух костёлов с разной судьбой – в программе «Центральный регион»

Новости Беларуси. В Рождество храмы наполняются особой атмосферой. Встретить самый светлый праздник в году готовятся в каждом районе Минской области.

Два костела с разной судьбой. Как по кирпичику всем миром строился новый храм в Борисове? И история одного из самых старейших костелов в области – Ивенецкого.