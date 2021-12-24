В Рождество храмы наполняются особой атмосферой. Истории двух костёлов с разной судьбой – в программе «Центральный регион»

Новости Беларуси. В Рождество храмы наполняются особой атмосферой. Встретить самый светлый праздник в году готовятся в каждом районе Минской области.
Подробнее об этом – в новом выпуске программы «Центральный регион».
Новости Беларуси. В Рождество храмы наполняются особой атмосферой. Встретить самый светлый праздник в году готовятся в каждом районе Минской области.
Подробнее об этом – в новом выпуске программы «Центральный регион».
Два костела с разной судьбой. Как по кирпичику всем миром строился новый храм в Борисове? И история одного из самых старейших костелов в области – Ивенецкого.
Смотрите завтра, 25 декабря, в 10:30 на телеканале СТВ.