Прямой эфир

Александр Лукашенко – молодёжи на балу: «Вас воспитали истинными патриотами нашего отечества, я надеюсь. Вижу, что так»

24 декабря 2021 17:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Оставить свой яркий след в истории государства и помнить, что судьба Беларуси зависит от каждого. Такими словами напутствовал Александр Лукашенко участников новогоднего бала во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко – молодёжи на балу: «Вас воспитали истинными патриотами нашего отечества, я надеюсь. Вижу, что так»-1

Президент Беларуси поддержал идею возрождения красивой белорусской традиции и с 2018 года каждый раз лично принимает участие и обращается к тем, кто приглашен на бал. А через них и ко всем молодым и талантливым белорусам. В зале более 300 юношей и девушек, и каждый из них здесь неслучайно. Это подчеркнул Александр Лукашенко. Кто-то отличник в учебе, кто-то прекрасный спортсмен, кто-то талантливый танцор, кто-то победитель олимпиады. Каждым Беларусь гордится. Президент добавит главные слова, адресуя их тем, без кого этих ребят таких, какие они есть, сегодня бы не стояло в этом зале.  

Александр Лукашенко – молодёжи на балу: «Вас воспитали истинными патриотами нашего отечества, я надеюсь. Вижу, что так»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Спасибо вашим родителям. Не зазнавайтесь. Все, что вы сегодня имеете у себя – это пока что от родителей. От ваших учителей и преподавателей. И чуть-чуть вашего уже. Потому что вы же не дети. Наша прекрасная молодежь. Каждому из вас помогли развить ваши таланты. Научили добиваться поставленных целей, воспитали истинными патриотами нашего отечества, я надеюсь. Вижу, что так.  

Что еще сказал Президент участникам бала во Дворце Независимости? Читайте здесь.  

# Новый год # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Будьте в хорошем смысле дерзкими». Что сказал Президент участникам бала во Дворце Независимости?
24 декабря 2021 17:46

«Будьте в хорошем смысле дерзкими». Что сказал Президент участникам бала во Дворце Независимости?

Не просто провести урок, но и увлечь наукой. В Минске наградили лучших педагогов за инновации в работе
24 декабря 2021 17:41

Не просто провести урок, но и увлечь наукой. В Минске наградили лучших педагогов за инновации в работе

Посол Армении: «Мы благодарны за то, как белорусский народ чтит память павших, конкретно Баграмяна»
24 декабря 2021 17:38

Посол Армении: «Мы благодарны за то, как белорусский народ чтит память павших, конкретно Баграмяна»