Александр Лукашенко – молодёжи на балу: «Вас воспитали истинными патриотами нашего отечества, я надеюсь. Вижу, что так»

Президент Беларуси поддержал идею возрождения красивой белорусской традиции и с 2018 года каждый раз лично принимает участие и обращается к тем, кто приглашен на бал. А через них и ко всем молодым и талантливым белорусам. В зале более 300 юношей и девушек, и каждый из них здесь неслучайно. Это подчеркнул Александр Лукашенко. Кто-то отличник в учебе, кто-то прекрасный спортсмен, кто-то талантливый танцор, кто-то победитель олимпиады. Каждым Беларусь гордится. Президент добавит главные слова, адресуя их тем, без кого этих ребят таких, какие они есть, сегодня бы не стояло в этом зале.