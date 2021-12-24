Александр Лукашенко – молодёжи на балу: «Вас воспитали истинными патриотами нашего отечества, я надеюсь. Вижу, что так»
Новости Беларуси. Оставить свой яркий след в истории государства и помнить, что судьба Беларуси зависит от каждого. Такими словами напутствовал Александр Лукашенко участников новогоднего бала во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси поддержал идею возрождения красивой белорусской традиции и с 2018 года каждый раз лично принимает участие и обращается к тем, кто приглашен на бал. А через них и ко всем молодым и талантливым белорусам. В зале более 300 юношей и девушек, и каждый из них здесь неслучайно. Это подчеркнул Александр Лукашенко. Кто-то отличник в учебе, кто-то прекрасный спортсмен, кто-то талантливый танцор, кто-то победитель олимпиады. Каждым Беларусь гордится. Президент добавит главные слова, адресуя их тем, без кого этих ребят таких, какие они есть, сегодня бы не стояло в этом зале.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо вашим родителям. Не зазнавайтесь. Все, что вы сегодня имеете у себя – это пока что от родителей. От ваших учителей и преподавателей. И чуть-чуть вашего уже. Потому что вы же не дети. Наша прекрасная молодежь. Каждому из вас помогли развить ваши таланты. Научили добиваться поставленных целей, воспитали истинными патриотами нашего отечества, я надеюсь. Вижу, что так.
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