Прямой эфир

На стол ставят свечи, под скатерть сено. Как белорусские католики отмечают сочельник?

24 декабря 2021 17:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Канун Рождества Христова. 24 декабря католики отмечают сочельник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На стол ставят свечи, под скатерть сено. Как белорусские католики отмечают сочельник?-1

К празднику костелы украшены рождественскими елками, вертепами с яслями. Ближе к полуночи во всех приходах пройдут торжественные мессы. К Рождеству верующие готовились предыдущие четыре недели – в период Адвента.

По традиции самого светлого христианского праздника – в материале Анны Куртасовой.

На стол ставят свечи, под скатерть сено. Как белорусские католики отмечают сочельник?-4

Мария Шингер каждый год встречает католическое Рождество в кругу своей большой семьи. В сочельник, канун праздника, вместе собираются за ужином. Соблюдают давние традиции: готовят 12 постных блюд по количеству апостолов, на стол ставят свечи, под скатерть – сено.

На стол ставят свечи, под скатерть сено. Как белорусские католики отмечают сочельник?-7

Мария Шингер:
У нас в семье пятеро детей. И каждое 24 декабря мы собираемся у родителей.

Далее смотрите в видеоматериале.

# Католики Беларуси # общество # Мария Шингер # Анна Куртасова # Данута Стефановская # Генрих Околотович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко – молодёжи на балу: «Вас воспитали истинными патриотами нашего отечества, я надеюсь. Вижу, что так»
24 декабря 2021 17:49

Александр Лукашенко – молодёжи на балу: «Вас воспитали истинными патриотами нашего отечества, я надеюсь. Вижу, что так»

«Будьте в хорошем смысле дерзкими». Что сказал Президент участникам бала во Дворце Независимости?
24 декабря 2021 17:46

«Будьте в хорошем смысле дерзкими». Что сказал Президент участникам бала во Дворце Независимости?

Не просто провести урок, но и увлечь наукой. В Минске наградили лучших педагогов за инновации в работе
24 декабря 2021 17:41

Не просто провести урок, но и увлечь наукой. В Минске наградили лучших педагогов за инновации в работе