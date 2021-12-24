На стол ставят свечи, под скатерть сено. Как белорусские католики отмечают сочельник?

Новости Беларуси. Канун Рождества Христова. 24 декабря католики отмечают сочельник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Канун Рождества Христова. 24 декабря католики отмечают сочельник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
К празднику костелы украшены рождественскими елками, вертепами с яслями. Ближе к полуночи во всех приходах пройдут торжественные мессы. К Рождеству верующие готовились предыдущие четыре недели – в период Адвента.
По традиции самого светлого христианского праздника – в материале Анны Куртасовой.
Мария Шингер каждый год встречает католическое Рождество в кругу своей большой семьи. В сочельник, канун праздника, вместе собираются за ужином. Соблюдают давние традиции: готовят 12 постных блюд по количеству апостолов, на стол ставят свечи, под скатерть – сено.
Мария Шингер:
У нас в семье пятеро детей. И каждое 24 декабря мы собираемся у родителей.
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