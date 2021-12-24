На стол ставят свечи, под скатерть сено. Как белорусские католики отмечают сочельник?

Новости Беларуси. Канун Рождества Христова. 24 декабря католики отмечают сочельник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К празднику костелы украшены рождественскими елками, вертепами с яслями. Ближе к полуночи во всех приходах пройдут торжественные мессы. К Рождеству верующие готовились предыдущие четыре недели – в период Адвента. По традиции самого светлого христианского праздника – в материале Анны Куртасовой.

Мария Шингер каждый год встречает католическое Рождество в кругу своей большой семьи. В сочельник, канун праздника, вместе собираются за ужином. Соблюдают давние традиции: готовят 12 постных блюд по количеству апостолов, на стол ставят свечи, под скатерть – сено.