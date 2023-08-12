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«Всё делается с командой». Чем запомнился второй день фестиваля «Олимпия-2023»?

12 августа 2023 18:47
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Новости Беларуси. Фестиваль спорта и дружбы в эти дни развернулся на берегу реки Ислочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь выбирают самых умных, сильных и креативных. Форум трудящейся молодежи «Олимпия» собрал около тысячи участников. В программе спортивные, творческие и интеллектуальные состязания.

Дух соперничества почувствовала и наш корреспондент Арина Верховская.

«Всё делается с командой». Чем запомнился второй день фестиваля «Олимпия-2023»?-1

Еще вчера эти ребята стояли за станками на производстве. Сегодня они защищают честь своего предприятия на спортивной арене.

«Всё делается с командой». Чем запомнился второй день фестиваля «Олимпия-2023»?-4

Конечно, сложно. Все делается с командой и под счет команды. И вот наша вся победа.

«Всё делается с командой». Чем запомнился второй день фестиваля «Олимпия-2023»?-7

Сейчас идет канат, дальше – техника водного туризма. Вчера запомнилось мероприятие – визитная песня каждой команды. Проходило на сцене оно. В общем, команды подготовились.

«Всё делается с командой». Чем запомнился второй день фестиваля «Олимпия-2023»?-10

Выдохлись, конечно, руки болят, спина болит, но очень классные эмоции. Холодненькая водичка, лето, жара, соревновательный дух – это очень позитивно и классно заряжает.

«Всё делается с командой». Чем запомнился второй день фестиваля «Олимпия-2023»?-13

Около 1 000 участников и 21 команда. Это лучшие представители молодежи, которые трудятся на крупнейших предприятиях и организациях страны. В этом году фест приурочили к 105-летию Всесоюзного комсомола.

«Всё делается с командой». Чем запомнился второй день фестиваля «Олимпия-2023»?-16

Даная Шаршавицкая, представитель жюри:
Очень интересная тема, все стараются связать, показать путь ВЛКСМ в БРСМ. Показывают какие-то традиции, которые там были раньше, показывают лозунги.

«Всё делается с командой». Чем запомнился второй день фестиваля «Олимпия-2023»?-19

Сейчас в лидерах Гродненский регион. Представители сахарного завода одержали победу уже в двух спортивных состязаниях.

«Всё делается с командой». Чем запомнился второй день фестиваля «Олимпия-2023»?-22

Александра Гаврилова:
Вчера мы одержали победу во взятии города, то есть заняли первое место. 21 команда, честно, было нелегко, но мы готовились: у нас были тренировки. У нас обычно парни в этом виде спорта участвуют – на районе, на области они заняли первое место. Поэтому они уже девчонок подготавливали. А сегодня вот только вернулись и одержали победу в перетягивании каната.

«Всё делается с командой». Чем запомнился второй день фестиваля «Олимпия-2023»?-25

«Олимпия» собирает активистов уже почти 20 лет. За это время форум стал доброй традицией.

«Всё делается с командой». Чем запомнился второй день фестиваля «Олимпия-2023»?-28

Владимир Лавицкий:
Я, например, на «Олимпию» езжу с 2006 года, только на первой «Олимпии» не был, а так все «Олимпии» – ни одной не пропустил. Вот со мной семья тоже, начинал старший со мной – на «Олимпию» приезжал, младший сразу приезжал (им было по восемь месяцев). Этому вот три месяца. Детям здесь всегда нравится, потому что здесь есть отдельные мероприятия для взрослых и для детей. Главное – дети учатся этому тоже, культурному отдыху.

Проявить свой талант и артистизм ребята также могли в конкурсе визиток. В каждом палаточном городке жюри встречали творческим номером.

«Всё делается с командой». Чем запомнился второй день фестиваля «Олимпия-2023»?-31

Мария Терешенок:
У нас очень классная спортивная команда, просто бомбический такой состав подобрался, идейный. И как-то вот в процессе мозгового штурма появилась вот такая идея. Случился случайны тандем ВЛКСМ и индейка.

«Всё делается с командой». Чем запомнился второй день фестиваля «Олимпия-2023»?-34

Несмотря на спортивную конкуренцию, на фестивале царит дружеская атмосфера. Для многих главный приз не кубок чемпиона, а новые знакомства.

# Молодежь Беларуси # общество # Арина Верховская # Даная Шаршавицкая # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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