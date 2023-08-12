«Всё делается с командой». Чем запомнился второй день фестиваля «Олимпия-2023»?

Новости Беларуси. Фестиваль спорта и дружбы в эти дни развернулся на берегу реки Ислочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь выбирают самых умных, сильных и креативных. Форум трудящейся молодежи «Олимпия» собрал около тысячи участников. В программе спортивные, творческие и интеллектуальные состязания. Дух соперничества почувствовала и наш корреспондент Арина Верховская.

Еще вчера эти ребята стояли за станками на производстве. Сегодня они защищают честь своего предприятия на спортивной арене.

Конечно, сложно. Все делается с командой и под счет команды. И вот наша вся победа.

Сейчас идет канат, дальше – техника водного туризма. Вчера запомнилось мероприятие – визитная песня каждой команды. Проходило на сцене оно. В общем, команды подготовились.

Выдохлись, конечно, руки болят, спина болит, но очень классные эмоции. Холодненькая водичка, лето, жара, соревновательный дух – это очень позитивно и классно заряжает.

Около 1 000 участников и 21 команда. Это лучшие представители молодежи, которые трудятся на крупнейших предприятиях и организациях страны. В этом году фест приурочили к 105-летию Всесоюзного комсомола.

Даная Шаршавицкая, представитель жюри:

Очень интересная тема, все стараются связать, показать путь ВЛКСМ в БРСМ. Показывают какие-то традиции, которые там были раньше, показывают лозунги.

Сейчас в лидерах Гродненский регион. Представители сахарного завода одержали победу уже в двух спортивных состязаниях.

Александра Гаврилова:

Вчера мы одержали победу во взятии города, то есть заняли первое место. 21 команда, честно, было нелегко, но мы готовились: у нас были тренировки. У нас обычно парни в этом виде спорта участвуют – на районе, на области они заняли первое место. Поэтому они уже девчонок подготавливали. А сегодня вот только вернулись и одержали победу в перетягивании каната.

«Олимпия» собирает активистов уже почти 20 лет. За это время форум стал доброй традицией.

Владимир Лавицкий:

Я, например, на «Олимпию» езжу с 2006 года, только на первой «Олимпии» не был, а так все «Олимпии» – ни одной не пропустил. Вот со мной семья тоже, начинал старший со мной – на «Олимпию» приезжал, младший сразу приезжал (им было по восемь месяцев). Этому вот три месяца. Детям здесь всегда нравится, потому что здесь есть отдельные мероприятия для взрослых и для детей. Главное – дети учатся этому тоже, культурному отдыху. Проявить свой талант и артистизм ребята также могли в конкурсе визиток. В каждом палаточном городке жюри встречали творческим номером.

Мария Терешенок:

У нас очень классная спортивная команда, просто бомбический такой состав подобрался, идейный. И как-то вот в процессе мозгового штурма появилась вот такая идея. Случился случайны тандем – ВЛКСМ и индейка.