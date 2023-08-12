Стол ломится от угощений! Побывали на самом вкусном фестивале Беларуси

Новости Беларуси. В Ивановском районе проходит 12-й международный фестиваль фольклора «Мотольские прысмаки». Гулянья развернутся на два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот раз фестиваль будет на невероятно высоком уровне, все подготовлены, много народа. Можете посмотреть, сколько торговых рядов, сколько гостей приехало!

Знакомьтесь с главным блюдом «Мотольских прысмак» – гусь в кепи – дело в шляпе. Хозяйка подворья 73-летняя Галина Кульбеда – это настоящий старожил фестиваля. В каждый из 12 представляла свое угощение. Рецепты теперь бережно передает своей внучке Галюне. Впрочем, сама пока тоже неплохо справляется.

Галина Кульбеда, участница фестиваля:

Гуську порезала, в гусачок пусть будет – это ж мужчина. А как вы думали? Ему надо, чтобы красота была. Сама и придумала рецепт. Кориандр, укропчик, лист лавровый, да чесночка побольше дай. Баба, слава богу, дождалась: 9 внуков, 12 правнуков. Артистка на все 100!

А в это подворье с самого утра не зайти. То и дело нарвешься на очередь. Оно и понятно, местная жительница Ольга Соболева три дня не отходила от печи. Знаменитые мотольские пироги пекла еще бабушка, стол ломится от полесской кухни: колбас, рыбных деликатесов и ухи.

Ольга Соболева, участница фестиваля:

Фирменное блюдо – фляки по-мотольски. Очень вкусные, попробуйте! А еще уху, у меня мужик – рыбак. Попробуйте, какая уха у меня сегодня. Еще вчера рыбка плавала в озере, а сегодня попробуйте, какая вкуснятина.

Очень вкусная домашняя еда. В ресторане такую не приготовят.

Кейтеринг по-мотольски развернулся на километры, а агрогородок Мотоль превратился в один большой щедрый стол с угощениями. Блюда готовят местные жители и выносят на оценку публике. Традиционные рецепты, корнями уходящие в старину, натуральные продукты, семейные секреты приготовления. Вкусный фестиваль собирает гостей со всей Беларуси.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Сердце фестиваля «Мотольские прысмаки» – парад-шествие мотолян. Здесь можно увидеть весь местный колорит и понять, почему это нельзя ни с чем спутать. В этом году присоединились другие национальности: Беларусь, Россия, Азербайджан, Корея, Израиль и Туркменистан. Диалог культур в Беларуси звучит по-особенному. В стране насчитывается более 150 национальностей, 10 из них представили свою культуры в Мотоле.

Олег Бадалов, представитель азербайджанской диаспоры в Беларуси:

Беларусь не молодец, Беларусь супер! Молодец это ничего! Мы здесь как у себя дома. Мало того, мы чувствуем такое уединение, что Беларусь – это наше счастье! Санубар Салимова, представительница азербайджанской диаспоры в Беларуси:

Для меня гордость, что я представляю именно азербайджанскую культуру, буду петь на родном языке про любовь.

Екатерина Ким, представительница корейской диаспоры в Беларуси:

У многих из нас есть родственники корейцы: либо родители, либо бабушки, дедушки. Мы все собрались вместе и представляем корейскую культуру сегодня. Под мирным небом с гордостью представлять свое и радоваться за других. «Мотольские прысмаки» насчитывают 12 лет, и впервые посылы звучат столь актуально. Особенно, когда до украинской границы меньше 40 километров.

Александр Румак, уполномоченный по делам национальностей и религий Беларуси:

Люди едут сюда как к себе домой, люди чувствуют себя как дома. Это свидетельство мира и согласия. И наш Президент, Александр Григорьевич, говорит о том, что это главное достижение независимого развития Беларуси – межнациональный и межконфессиональный мир и согласие в нашей стране.