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«Всё, что приходило на наш счёт, уходило в организации здравоохранения». Елена Богдан рассказала о Белорусском союзе женщин

09 марта 2021 14:06
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин.

Вадим Щеглов, ведущий:
Волонтерство, благотворительность, то, о чем говорил Президент: если ты заработал лишнее, то поделись с другими. Насколько это в Беларуси развито?

«Всё, что приходило на наш счёт, уходило в организации здравоохранения». Елена Богдан рассказала о Белорусском союзе женщин-1

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин:
Развито. Мы это посмотрели, когда у нас был марафон поддержки. Кстати, Белорусский союз женщин – это сегодня, наверное, единственная организация, которая продолжает свой марафон поддержки и помогает нашим учреждениям здравоохранения, хотя весной их было достаточно много. Все, что приходило на наш счет, уходило в организации здравоохранения. Было принято решение, что мы будет решать не только проблемы по обеспечению, например, средствами индивидуальной защиты, а решались вопросы обустройства быта медицинских работников, которые вынуждены были жить на работе. Где-то надо разогреть еду, где-то надо эту еду приготовить, где-то надо ее хранить. Это все – достаточно большие расходы, которые система здравоохранения в тот момент позволить себе не могла.

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# Социальная помощь # общество # Вадим Щеглов # Елена Богдан # Фотофакт

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