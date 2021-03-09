«Всё, что приходило на наш счёт, уходило в организации здравоохранения». Елена Богдан рассказала о Белорусском союзе женщин

Вадим Щеглов, ведущий: Волонтерство, благотворительность, то, о чем говорил Президент: если ты заработал лишнее, то поделись с другими. Насколько это в Беларуси развито?

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин:

Развито. Мы это посмотрели, когда у нас был марафон поддержки. Кстати, Белорусский союз женщин – это сегодня, наверное, единственная организация, которая продолжает свой марафон поддержки и помогает нашим учреждениям здравоохранения, хотя весной их было достаточно много. Все, что приходило на наш счет, уходило в организации здравоохранения. Было принято решение, что мы будет решать не только проблемы по обеспечению, например, средствами индивидуальной защиты, а решались вопросы обустройства быта медицинских работников, которые вынуждены были жить на работе. Где-то надо разогреть еду, где-то надо эту еду приготовить, где-то надо ее хранить. Это все – достаточно большие расходы, которые система здравоохранения в тот момент позволить себе не могла.