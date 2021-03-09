«Показать свою полевую выучку, на что мы способны». Десантники из Бреста примут участие в учениях под Ульяновском 

На военно-транспортном самолете Ил-76 десантники взяли курс на Ульяновск 9 марта. Там на полигоне Поливно до 20 марта совместно с российскими подразделениями будет отработана подготовка и ведение миротворческих действий.

Владимир Гнедчик, заместитель командира десантно-штурмовой бригады:

Основная цель учений – это получить практику нашим командирам, потому что это не свойственная для нас задача. Но тем не менее мы должны быть к этому готовы. Показать свою полевую выучку, на что мы способны, ну, и перенять у командиров из штаба методы управления своими подразделениями, именно миротворческие операции.

Беларусь и Россия начинают первое в 2021 году совместное тактическое учение