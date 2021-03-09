«Показать свою полевую выучку, на что мы способны». Десантники из Бреста примут участие в учениях под Ульяновском 

Новости Беларуси. Голубые береты из Бреста примут участие в белорусско-российском тактическом учении Сил специальных операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Голубые береты из Бреста примут участие в белорусско-российском тактическом учении Сил специальных операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На военно-транспортном самолете Ил-76 десантники взяли курс на Ульяновск 9 марта. Там на полигоне Поливно до 20 марта совместно с российскими подразделениями будет отработана подготовка и ведение миротворческих действий.
Владимир Гнедчик, заместитель командира десантно-штурмовой бригады:
Основная цель учений – это получить практику нашим командирам, потому что это не свойственная для нас задача. Но тем не менее мы должны быть к этому готовы. Показать свою полевую выучку, на что мы способны, ну, и перенять у командиров из штаба методы управления своими подразделениями, именно миротворческие операции.
Беларусь и Россия начинают первое в 2021 году совместное тактическое учение
А вот на полигон Мулино под Нижним Новгородом 9 марта направились подразделения 120-й и 6-й отдельных механизированных бригад. Гвардейцы также примут участие в совместной тренировке с российскими военнослужащими.