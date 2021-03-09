Председатель КГБ Беларуси: острый период, который был характерен для второй половины 2020 года, исчерпан. Ситуация стабильна

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Доложено о конкретных лицах, планах по дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта. Важным вопросом является то, что Комитет государственной безопасности по компетенции отмечает рост террористических угроз. К сожалению, происходит с территорий наших соседей, как правило, сопредельных государств. В целом, комитет работает, есть конкретные поручения главы государства по минимизации этих угроз, будем работать, нацелены на эффективное решение задач. Обстановка в стране, по нашим оценкам, будет стабильной. Период острый в развитии ситуации, тот, который был характерен для второй половины 2020 года, исчерпан, ситуация стабильна. Вместе с тем заграничные – мы называем их подрывные – центры и стоящие за ними спецслужбы, заинтересованные политические круги предпринимают попытки по возобновлению протестной активности. Мы готовы к этому и предпринимаем все меры для того, чтобы те лица и организации, которые предпримут такие попытки, понесли в соответствии с законодательством ответственность.