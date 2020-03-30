Всё было строго, врачи молодцы. Акробат Артур Беляков рассказал о том, как перенёс карантин в Гомеле

Новости Беларуси. Тренировки с гирей и даже бег в условиях палаты инфекционной больницы. Член Национальной сборной Беларуси по акробатике Артур Беляков рассказал, как перенёс карантин в Гомельской областной инфекционной клинической больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После выписки со спортсменом встретился Александр Добриян.





Тест на коронавирус COVID-19 Артуру Белякова, как и всей Национальной сборной по акробатике, сделали сразу по возвращению из Португалии, где наши спортсмены успешно выступили на этапе Кубка мира.

Положительный результат дала проба одного из коллег Артура, но на карантин отправили всех: это примерно десяток спортсменов, а также тренеры и администраторы.





Артур Беляков, член Национальной сборной по спортивной акробатике:

Мы были очень удивлены и шокированы этой ситуацией. Все понимали, что это может быть, но не верили, что это всё может с нами произойти. Поэтому было большой неожиданностью.

Две недели в больничном боксе – для профессионального спортсмена то ещё испытание. Артур взял с собой в больницу гирю. На этих кадрах он наглядно демонстрирует: коронавирус не помеха для поддержания хорошей формы.

Артур Беляков:

Йога, гимнастика, растяжка, можно любым словом назвать. Мышцы должны быть мобильные, растянуты. Я даже умудрялся бегать в своих 5-7 метрах. Чем больше, тем лучше. Движение необходимо.

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Ребята из Национальной сборной, оказавшись в больницах Гомеля, Минска и Бреста эти недели оставались на связи онлайн. Даже сравнили у кого условия карантина лучше. Меню у всех было разное, но в одном полное согласие: профессионализм белорусских врачей не вызывает сомнений.

Артур Беляков:

Всё было строго, очень даже строго. Маски постоянные и смена масок. В этом плане врачи молодцы. Мы говорим им большое спасибо. Всё было на высшем уровне.





Сегодня Артур Беляков признаётся: выйдя из больницы, испытал сильнейшие эмоции.

Артур Беляков:

Да это на всю жизнь. Такие эмоции, я такого, наверное, ещё никогда не испытывал. Всё замечательно, классно, не видишь плохого совершенно.