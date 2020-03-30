«Показухи быть не должно». Александр Лукашенко обсудил с силовиками обстановку в Вооружённых Силах и учения НАТО

Новости Беларуси. Обстановку в Вооруженных Силах и учения НАТО у белорусских границ обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко принял с докладом госсекретаря Совбеза Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина, а также Павла Тихонова, начальника главного разведывательного управления – замначальника Генерального штаба Вооруженных Сил.





Напомним, Североатлантический альянс планировал провести вблизи наших границ крупнейшие за последние четверть века манёвры. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой НАТО пересматривает и корректирует планы, многие страны вынуждены отказаться от участия в столь масштабной операции.

Беларусь тем временем действует согласно своему плану мер реагирования. Однако, как отметил Президент, ответные шаги Беларуси не стоит воспринимать как бряцание оружием. Никакой показухи при этом быть не должно. Несмотря на то, что войска НАТО существенно отступили от первоначальных планов, наша армия держит ситуацию под контролем и готова с ней справиться при любом развитии событий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я информирован о том, что армия живет, как и положено ей жить. Мы не переносим, не отменяем никаких мероприятий. Армия готовится. Многие части на полигонах. Знаю, что проведены в Витебской области учения миротворческих подразделений наших Вооруженных Сил и Великобритании. Отзывы положительные. Думаю, что это никого не должно напрягать. Мир нам нужен. И миротворчество – это та линия, по которой мы всегда должны сотрудничать со всеми. Думаю, наш основной партнер – Российская Федерация – в этом направлении обороты не снижает, и не только по линии миротворчества. Давайте кратко очень обсудим вопросы состояния дел в армии.