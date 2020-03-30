Обнаружить условного противника. В ВС Беларуси продолжается комплексная проверка

Новости Беларуси. Найти и обезвредить. Военнослужащие 6-й гвардейской механизированной бригады приступили к выполнению задач в рамках проверки белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой объем работы возложен на штаб батальона и командиров подразделений. В зоне их ответственности сбор и анализ информации.

Максим Вольфович, командир батальона:

Военнослужащие батальона уже не первый раз принимают участие в подобных учениях. Всегда подготовлены, у нас постоянная, интенсивная боевая подготовка на нашем полигоне производится. Поэтому военнослужащие батальона готовы к выполнению задач по предназначению – это не раз доказывали на своем примере. На данный момент действие военнослужащих я оцениваю на оценку «хорошо», и еще раз убедился, что проблемных вопросов, мешающих выполнению наших задач, нет.

Во время полевого выхода батальон выполняет задачи, исходя из сложившейся обстановки.