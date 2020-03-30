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Обнаружить условного противника. В ВС Беларуси продолжается комплексная проверка

30 марта 2020 09:48
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Новости Беларуси. Найти и обезвредить. Военнослужащие 6-й гвардейской механизированной бригады приступили к выполнению задач в рамках проверки белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обнаружить условного противника. В ВС Беларуси продолжается комплексная проверка-1

Полевую выучку гвардейцы совершенствуют на 230-м общевойсковом полигоне. Одна из задач батальона – обнаружение диверсионно-разведывательных групп условного противника в полосе ответственности.

Обнаружить условного противника. В ВС Беларуси продолжается комплексная проверка-4

Большой объем работы возложен на штаб батальона и командиров подразделений. В зоне их ответственности сбор и анализ информации.  

Обнаружить условного противника. В ВС Беларуси продолжается комплексная проверка-7

Максим Вольфович, командир батальона:  
Военнослужащие батальона уже не первый раз принимают участие в подобных учениях. Всегда подготовлены, у нас постоянная, интенсивная боевая подготовка на нашем полигоне производится. Поэтому военнослужащие батальона готовы к выполнению задач по предназначению это не раз доказывали на своем примере. На данный момент действие военнослужащих я оцениваю на оценку «хорошо», и еще раз убедился, что проблемных вопросов, мешающих выполнению наших задач, нет.   

Во время полевого выхода батальон выполняет задачи, исходя из сложившейся обстановки.

# Армия Беларуси # общество # Максим Вольвович # Фотофакт

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