Елфимов: за последние два-три года все мировые институты буквально «спеклись». Либо заткнулись, либо самоустранились

Новости Беларуси. Есть что сказать нашему международному эксперту Вадиму Елфимову, сообщили в программе «Неделя». Авторская рубрика «Международный эксперт».

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу хорошие новости? Вот очередная. Я – специалист по международным организациям, ООН, ЮНЕСКО и другим. И это единственное, что можно сказать хорошего про международные организации в их нынешнем состоянии… Вы заметили, за последние два-три года все эти мировые институты буквально «спеклись». Либо заткнулись, либо самоустранились, либо обслуживают одного хозяина – США. Я уж не говорю про всякую организационную мелочь типа БДИПЧ [Бюро по демократическим институтам и правам человека – прим. ред.] и ту же ОБСЕ. Кто помнит, как эта аббревиатура расшифровывается? Вроде бы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Где теперь это ОБСЕ в Донецкой и Луганской республиках? А ведь ОБСЕ там была! Да смылась аккурат перед началом массированных обстрелов со стороны Украины.

Вадим Елфимов:

И знаете, что самое подозрительное: перед тем как смыться, миссия ОБСЕ запросила точную карту с привязкой по местности всех детских и медицинских учреждений Донбасса. И она эту карту получила. Интересно, кому она ее передала на той стороне? Ладно, перейдем к менее кровавым сюжетам… Санкции! Вроде, более чистое дело. Хотя тоже война – экономическая. Как специалист по международным организациям сообщаю, что в мире могут быть только одни законные санкции – введенные Советом безопасности ООН. При полном единогласии всех членов Совбеза. Все остальные санкции, введенные какими-то странами, незаконны. Между тем, санкции много лет подряд вводят и вводят одни и те же страны. Неужели ООН не замечала, что кто-то узурпирует ее прерогативы? Не могла не замечать, ведь санкции всегда вводятся публично! Мало того, чаще всего для того и вводятся, чтобы что-то такое проорать с высокой трибуны. В общем, не заметить санкций было нельзя, а ООН молчала. И до сих пор молчит. В тряпочку. Звездно-полосатую. Это все я и предвидел еще 31 год назад, когда в своей диссертации писал, что в ООН и ЮНЕСКО сложилась непотребная ситуация, которую моя бабушка описывала так: «Шея головой вертит!». Шея – это Секретариат ООН и экспертный пул, писал я, а они традиционно на две трети состоят из граждан США. К тому же Штаты в разные годы поставляют от 30 % до 50 % бюджета ООН. А если говорить о ее миротворческих операциях – то и все 90 %! И вы еще хотите, чтоб такая шея не вертела головой, то есть той же ООН?