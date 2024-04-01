Всё больше иностранцев переезжают в Беларусь. Узнали, есть ли проблемы с трудоустройством

Новости Беларуси. Все больше иностранцев выбирают Синеокую вторым домом. В данный момент в регионе их свыше 34 тысяч. И почти треть – на постоянном проживании. Чаще всего это граждане России и Украины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, Виктор Иосифович Купин приехал в Беларусь из Луганской области. Остановился в Борисове. Устроился на работу и получил жилье.

Виктор Иосифович Купин родом из Луганской области, в 2022-м переехал в Беларусь с семьей. Борисов выбрали неслучайно, здесь есть корни: живут родные люди. Страна понравилась, город очень удивил чистотой и красотой. Обосновались. И начали обживаться. А чтобы быстрее трудоустроиться, обратились в центр занятости. Работу, кстати, Виктор Иосифович нашел быстро, притом по профилю. Устроился инженером-электронщиком на местный завод.

Виктор Купин:

Мы приехали, здесь по линии жены родственники. Сначала у них, потом устроился на завод, дали комнатку, там живем. Страна хорошая, порядок везде, все хорошо.

В Беларуси приезжих принимают как своих. Помогают во всем, в том числе жильем. А еще трудоустраивают. Но есть ряд норм. Необязательно получать разрешение на постоянное проживание, а можно оформлять временное.