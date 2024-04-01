Совет Министров утвердил порядок присвоения Государственного знака качества

Претенденты на присвоение Государственного знака качества уже 1 апреля могут подать заявку. Порядок определен Советом Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высшую степень оценки и признания получат продовольственные и промышленные товары, а также продукция производственно-технического назначения. Производителю необходимо самостоятельно принять решение об определении товара-претендента. В дальнейшем ответственные органы его оценят по основным показателям: безопасность, экологичность, инновационность и технологичность. А за эстетичность будут голосовать интернет-пользователи. Последнее слово за республиканской комиссией. Она вынесет окончательный вердикт. Отметим, что с присвоением знака качества будут предоставлен ряд стимулирующих льгот и преференций.

Елена Моргунова, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Претендовать могут все наши предприятия, юридические лица, зарегистрированные на территории Республики Беларусь, которые серийно, стабильно выпускают продукцию, и они сами определяют, какой вид продукции может претендовать у них на Знак качества.