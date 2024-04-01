В Октябрьском районе Минска заложили аллею в честь Героя СССР Фёдора Стебенёва

В Октябрьском районе Минска на шести улицах, названных в честь Героев Советского Союза, высадят аллеи. Первую заложили на улице Стебенева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь появилось 11 молодых кленов и свыше 20 кустарников. Также установили мемориальную табличку. Вместе на субботнике трудились активисты общественного объединения «Белая Русь», руководство администрации района, а также настоятель и прихожане храма Луки Крымского архиепископа Симферопольского. Эта инициатива приурочена к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Максим Крупейченко, председатель Октябрьской организации РОО «Белая Русь»:

Это носит не только экологический характер наведения порядка на земле, но также и воспитательный. У нас названы улицы именами наших героев, многие про них даже не знают. И когда будут идти, увидят камень, мемориальную доску, задумаются, и будет такое просвещение.