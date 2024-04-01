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В Октябрьском районе Минска заложили аллею в честь Героя СССР Фёдора Стебенёва

01 апреля 2024 17:18
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В Октябрьском районе Минска на шести улицах, названных в честь Героев Советского Союза, высадят аллеи. Первую заложили на улице Стебенева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Октябрьском районе Минска заложили аллею в честь Героя СССР Фёдора Стебенёва-1

Здесь появилось 11 молодых кленов и свыше 20 кустарников. Также установили мемориальную табличку. Вместе на субботнике трудились активисты общественного объединения «Белая Русь», руководство администрации района, а также настоятель и прихожане храма Луки Крымского архиепископа Симферопольского. Эта инициатива приурочена к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В Октябрьском районе Минска заложили аллею в честь Героя СССР Фёдора Стебенёва-4

Максим Крупейченко, председатель Октябрьской организации РОО «Белая Русь»:
Это носит не только экологический характер наведения порядка на земле, но также и воспитательный. У нас названы улицы именами наших героев, многие про них даже не знают. И когда будут идти, увидят камень, мемориальную доску, задумаются, и будет такое просвещение.

В Октябрьском районе Минска заложили аллею в честь Героя СССР Фёдора Стебенёва-7

До конца апреля аналогичные аллеи разобьют на улицах Корженевского, Асаналиева, Авакяна и Алибегова. Присоединиться к благоустройству своего города может каждый житель столицы. Администрация Октябрьского района будет сообщать о мероприятиях заранее.

# Великая Отечественная война # общество # Максим Крупейченко # Новости Минска и Минской области

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