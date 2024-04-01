Лукашенко об Орловской области: «Надо сотрудничать со своими людьми, а с не французами и немцами»

Передпраздничная встреча и конкретные договоренности. В Минск в преддверии Дня единения народов Беларуси и России с визитом прибыла делегация Орловской области во главе с губернатором региона. В повестке переговоры в правительстве, посещение крупных предприятий, обмен опытом регионального сотрудничества. Самая важная встреча состоялась во Дворце Независимости. Президент озвучил инициативы, которые помогут увеличить товарооборот между Беларусью и Орловской областью в два раза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это новые проекты в АПК, науке, машиностроении.

Нас объединяют планы на будущее и память о прошлом. В Орловской области тоже есть своя Хатынь. Там так же как и мы остро чувствуют трагедию Великой Отечественной и величие Победы. Это уже одна из традиций Союзного государства. На пространстве от Бреста до Владивостока в сердце белорусской столицы представители российских регионов возлагают венок и цветы к монументу общей Победы. Сейчас время битв даже на экономическом фронте. Время внимательнее посмотреть на себя. На возможности белорусской промышленности и науки. Чтобы добиться отличного товарооборота, Президент предложил пять конкретных направлений для работы. Первое – широкая палитра техники.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Коммунальная, строительная, дорожно-строительная и лесохозяйственная техника. На «Гомсельмаше» вы увидите белорусские возможности по комбайнам различных модификаций. В Тамбовской области вместе с «Гомсельмашем» на днях запущено производство беспилотных комбайнов «Титан». Перспективное направление. Предлагаю также подумать о создании специализированных учебных классов с белорусской техникой в сельскохозяйственной гимназии имени Столыпина в Орле. Техника очень сложная, учиться надо всем: и россиянам, и белорусам в том числе.

Сегодня же делегация из Орловской области побывала на «Амкодоре». У предприятия с этим регионом давние и тесные взаимоотношения. Российские покупатели дорогу сюда знают без навигатора.

Андрей Яроцкий, генеральный директор ОАО «Амкодор»:

Каждый год мы поставляем от 10 до 40 единиц различного оборудования в данный регион, но его климатические условия в основном нас сегодня ориентируют на сотрудничество в области сельского хозяйства, поэтому будем делать упор на сельскохозяйственное машиностроение. В Орловской области своих дилеров имеют практически все машиностроительные бренды Беларуси. Президент предлагает шире познакомиться с пассажирским транспортом и опытом его использования.

Александр Лукашенко:

Мы очень активно внедряем электробусы, можете познакомиться с нашим опытом, с Минском, Жодино, Могилевом. Это под 40 километров связь. Электробусы, маршруты намечены. По 15 примерно машин мы им передали – купили они у нас. И будем отрабатывать вот эти маршруты. Очень перспективное дело. Мы пилотные проекты осуществляем, хотя продаем уже много таких электробусов. За этим будущее.