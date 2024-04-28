Всякому овощу своё время – топ-5 ошибок посевной

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Пришло время посевной, а на юге уже и весенней посадки рассады в открытый грунт, рассказали в программе «Плюс-минус». Чтобы урожай на грядках в этом сезоне удался, постарайтесь не допустить пять ошибок при посеве овощей.

1 ошибка – посев в слишком влажную почву. Если не уверены в ее состоянии – возьмите комок и бросьте на землю. Если он распадается – можно сеять.

2 ошибка – слишком запоздалый посев. Помните, что весной почва также имеет свойство крайне быстро утрачивать свою влагу. В таком случае растение рискует не прижиться.

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3 ошибка – забываем про севооборот. Помните, что культуры на грядках обязательно нужно чередовать. Если ежегодно сеять на одном и том же месте культуры с одинаковыми требованиями к питанию, нарушается баланс питательных веществ в почве и происходит ее истощение.

4 ошибка – не учитываем требования культур. Тут все просто: каждому растению свое время и место.

И, наконец, 5 ошибка при посеве – это пренебрежение смешанными посадками. Нехватка места, сорняки, вредители и болезни. Помните, что разумное комбинирование культур на грядке позволяет без дополнительных усилий справиться с ними.