Если кукушка закуковала – пора сеять лен. Приметы на последние дни апреля
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».
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28 апреля. Пудов день. На Руси в этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. На Пуда обычно распускались почки калины и рябины. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили также, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли.
29 апреля. Арина – урви берега. К этому дню реки начинают входить в свои нормальные русла, оставляя размытые берега и овражки. В народе названием дня напоминали об опасности обрушения берегов, подмытых половодьем. На Арину было принято заниматься рассадой и белить стволы садовых деревьев.
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30 апреля – Зосима Пчельник. В этот день также наблюдали за поведением пчел – их повадки во многом могли рассказать о будущем урожае. Пчеловоды обращали внимание на то, как насекомые облетают первоцветы. Говорили, например, «на какой хлеб пошла пчела – тот на зерно будет хорош».
1 мая. Кузьма Огородник. На Руси это был кукушкин день: в это время она начинает куковать в лесах и рощах. С этой птицей было связано несколько примет: если кукушка закуковала – пора сеять лен; кукушка кукует на сухом дереве – к заморозку. Также считалось: если кукушка летает по деревне – быть пожару. Традиционно на Кузьму сеяли морковь и свеклу.
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