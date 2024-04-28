Прямой эфир

Если кукушка закуковала – пора сеять лен. Приметы на последние дни апреля

28 апреля 2024 07:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».

Всякому овощу свое время – топ-5 ошибок посевной здесь.

28 апреля. Пудов день. На Руси в этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. На Пуда обычно распускались почки калины и рябины. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили также, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли.

Если кукушка закуковала – пора сеять лен. Приметы на последние дни апреля-1

29 апреля. Арина – урви берега. К этому дню реки начинают входить в свои нормальные русла, оставляя размытые берега и овражки. В народе названием дня напоминали об опасности обрушения берегов, подмытых половодьем. На Арину было принято заниматься рассадой и белить стволы садовых деревьев.

В Беларусь возвращается теплая погода. Теплее всего будет в Бресте.

30 апреля – Зосима Пчельник. В этот день также наблюдали за поведением пчел – их повадки во многом могли рассказать о будущем урожае. Пчеловоды обращали внимание на то, как насекомые облетают первоцветы. Говорили, например, «на какой хлеб пошла пчела – тот на зерно будет хорош».

Если кукушка закуковала – пора сеять лен. Приметы на последние дни апреля-4

1 мая. Кузьма Огородник. На Руси это был кукушкин день: в это время она начинает куковать в лесах и рощах. С этой птицей было связано несколько примет: если кукушка закуковала – пора сеять лен; кукушка кукует на сухом дереве – к заморозку. Также считалось: если кукушка летает по деревне – быть пожару. Традиционно на Кузьму сеяли морковь и свеклу.

В Москве +16 и дождь, теплее всего в Турции. Погода в Европе на неделю здесь.

# Народные приметы # общество # Ольга Войтенкова

Другие новости рубрики

Все новости
Всякому овощу своё время – топ-5 ошибок посевной
28 апреля 2024 07:48

Всякому овощу своё время – топ-5 ошибок посевной

Проект БСЖ «Здоровье женщины – здоровье нации» посетил Глубокое. Какие вопросы обсуждали?
27 апреля 2024 18:34

Проект БСЖ «Здоровье женщины – здоровье нации» посетил Глубокое. Какие вопросы обсуждали?

Пустовой: ВНС в новом статусе – страховка от политического Чернобыля
27 апреля 2024 18:05

Пустовой: ВНС в новом статусе – страховка от политического Чернобыля

Около 25 тыс. десятиклассников со всей страны примут участие в проекте «Запусти сердце»
27 апреля 2024 17:58

Около 25 тыс. десятиклассников со всей страны примут участие в проекте «Запусти сердце»

Лукашенко: мы очень любим свою небольшую, компактную страну! Как ВНС влияет на развитие Беларуси?
27 апреля 2024 17:50

Лукашенко: мы очень любим свою небольшую, компактную страну! Как ВНС влияет на развитие Беларуси?

Как прошло ВНС? И почему НАТО продолжает наращивать силы на наших рубежах? Анонс «Недели»
27 апреля 2024 17:35

Как прошло ВНС? И почему НАТО продолжает наращивать силы на наших рубежах? Анонс «Недели»

Проверка печного отопления и наличие АПИ. Сотрудники МЧС проводят рейды: что в зоне внимания?
27 апреля 2024 17:13

Проверка печного отопления и наличие АПИ. Сотрудники МЧС проводят рейды: что в зоне внимания?

Азарёнок: благодаря Лукашенко каждый из нас лично и вся страна могут воскликнуть – мы живы!
27 апреля 2024 17:12

Азарёнок: благодаря Лукашенко каждый из нас лично и вся страна могут воскликнуть – мы живы!

Новый авиарейс Минск-Махачкала – чем маршрут привлекателен для белорусов?
27 апреля 2024 16:38

Новый авиарейс Минск-Махачкала – чем маршрут привлекателен для белорусов?

«Люди живут нормально, и тебе хочется». МС по игре бочча рассказал, как преодолел неутешительный диагноз
27 апреля 2024 15:52

«Люди живут нормально, и тебе хочется». МС по игре бочча рассказал, как преодолел неутешительный диагноз

В Москве +16 и дождь, теплее всего в Турции. Погода в Европе на неделю
27 апреля 2024 15:18

В Москве +16 и дождь, теплее всего в Турции. Погода в Европе на неделю

В Беларусь возвращается тёплая погода. Больше всего солнца обещают в Бресте
27 апреля 2024 15:16

В Беларусь возвращается тёплая погода. Больше всего солнца обещают в Бресте