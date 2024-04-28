Если кукушка закуковала – пора сеять лен. Приметы на последние дни апреля

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».

Всякому овощу свое время – топ-5 ошибок посевной здесь.

28 апреля. Пудов день. На Руси в этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. На Пуда обычно распускались почки калины и рябины. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили также, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли.