Прямой эфир

Проект БСЖ «Здоровье женщины – здоровье нации» посетил Глубокое. Какие вопросы обсуждали?

27 апреля 2024 18:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Здоровье женщины – здоровье нации». Республиканский проект с таким названием расширяет свою географию. Акция под эгидой Белорусского союза женщин призвана рассказать о способах обследования, профилактики и лечения онкологических заболеваний, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот раз столичные медики посетили Глубокое. Подробности у Алины Мычко.

Проект БСЖ «Здоровье женщины – здоровье нации» посетил Глубокое. Какие вопросы обсуждали?-1

Особенности женского здоровья – тема непростая. Но знать ее необходимо – сдавать экзамен придется самой жизни. С подготовкой помогают специалисты профильного РНПЦ. Медики посетили с лекцией Глубокский молочноконсервный комбинат. Рассказывали о скрининге и методах лечения женской онкологии.

Проект БСЖ «Здоровье женщины – здоровье нации» посетил Глубокое. Какие вопросы обсуждали?-4

Инна Солдатенко, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
Здоровью женщины уделяется особое внимание. И мы рады, что инициатива по проведению акции «Здоровье женщины – здоровье нации» нашла свою поддержку на самом высоком уровне. Спикером Совета Республики Натальей Кочановой, когда она посещала данное предприятие, затрагивались вопросы, которые касались в том числе и женского здоровья. И вот по ее инициативе сегодня мы здесь проводим этот круглый стол, который посвящен ранней диагностике.

Проект БСЖ «Здоровье женщины – здоровье нации» посетил Глубокое. Какие вопросы обсуждали?-7

Ежегодно в нашей стране выявляют порядка 50 тысяч случаев онкологии. 60 % из них – у женщин. В рамках акции медики приходят в трудовые коллективы с лекциями, презентациями и круглыми столами. Акцент – на необходимости ранней диагностики онкозаболеваний. Она кратно повышает шансы на успешное лечение.

Проект БСЖ «Здоровье женщины – здоровье нации» посетил Глубокое. Какие вопросы обсуждали?-10

Нина Ахмед, главный научный сотрудник лаборатории реконструктивно-восстановительной хирургии и онкомаммологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
На сегодняшний день очень важно донести информацию до каждой женщины. Неважно, где она проживает. Важно, чтобы каждая женщина следила за своим здоровьем и своевременно обращалась к доктору.

Подробности в сюжете.

# Женщины Беларуси # общество # Алина Мычко

Другие новости рубрики

Все новости
Пустовой: ВНС в новом статусе – страховка от политического Чернобыля
27 апреля 2024 18:05

Пустовой: ВНС в новом статусе – страховка от политического Чернобыля

Около 25 тыс. десятиклассников со всей страны примут участие в проекте «Запусти сердце»
27 апреля 2024 17:58

Около 25 тыс. десятиклассников со всей страны примут участие в проекте «Запусти сердце»

Лукашенко: мы очень любим свою небольшую, компактную страну! Как ВНС влияет на развитие Беларуси?
27 апреля 2024 17:50

Лукашенко: мы очень любим свою небольшую, компактную страну! Как ВНС влияет на развитие Беларуси?

Как прошло ВНС? И почему НАТО продолжает наращивать силы на наших рубежах? Анонс «Недели»
27 апреля 2024 17:35

Как прошло ВНС? И почему НАТО продолжает наращивать силы на наших рубежах? Анонс «Недели»

Проверка печного отопления и наличие АПИ. Сотрудники МЧС проводят рейды: что в зоне внимания?
27 апреля 2024 17:13

Проверка печного отопления и наличие АПИ. Сотрудники МЧС проводят рейды: что в зоне внимания?

Азарёнок: благодаря Лукашенко каждый из нас лично и вся страна могут воскликнуть – мы живы!
27 апреля 2024 17:12

Азарёнок: благодаря Лукашенко каждый из нас лично и вся страна могут воскликнуть – мы живы!

Новый авиарейс Минск-Махачкала – чем маршрут привлекателен для белорусов?
27 апреля 2024 16:38

Новый авиарейс Минск-Махачкала – чем маршрут привлекателен для белорусов?

«Люди живут нормально, и тебе хочется». МС по игре бочча рассказал, как преодолел неутешительный диагноз
27 апреля 2024 15:52

«Люди живут нормально, и тебе хочется». МС по игре бочча рассказал, как преодолел неутешительный диагноз

В Москве +16 и дождь, теплее всего в Турции. Погода в Европе на неделю
27 апреля 2024 15:18

В Москве +16 и дождь, теплее всего в Турции. Погода в Европе на неделю

В Беларусь возвращается тёплая погода. Больше всего солнца обещают в Бресте
27 апреля 2024 15:16

В Беларусь возвращается тёплая погода. Больше всего солнца обещают в Бресте

Белорусский медуниверситет увеличивает набор студентов
27 апреля 2024 14:59

Белорусский медуниверситет увеличивает набор студентов

Незрячий белорус рассказал, как помогает ИИ и тяжело ли передвигаться по Минску
27 апреля 2024 14:28

Незрячий белорус рассказал, как помогает ИИ и тяжело ли передвигаться по Минску