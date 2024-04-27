Проект БСЖ «Здоровье женщины – здоровье нации» посетил Глубокое. Какие вопросы обсуждали?

«Здоровье женщины – здоровье нации». Республиканский проект с таким названием расширяет свою географию. Акция под эгидой Белорусского союза женщин призвана рассказать о способах обследования, профилактики и лечения онкологических заболеваний, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот раз столичные медики посетили Глубокое. Подробности у Алины Мычко.

Особенности женского здоровья – тема непростая. Но знать ее необходимо – сдавать экзамен придется самой жизни. С подготовкой помогают специалисты профильного РНПЦ. Медики посетили с лекцией Глубокский молочноконсервный комбинат. Рассказывали о скрининге и методах лечения женской онкологии.

Инна Солдатенко, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:

Здоровью женщины уделяется особое внимание. И мы рады, что инициатива по проведению акции «Здоровье женщины – здоровье нации» нашла свою поддержку на самом высоком уровне. Спикером Совета Республики Натальей Кочановой, когда она посещала данное предприятие, затрагивались вопросы, которые касались в том числе и женского здоровья. И вот по ее инициативе сегодня мы здесь проводим этот круглый стол, который посвящен ранней диагностике.

Ежегодно в нашей стране выявляют порядка 50 тысяч случаев онкологии. 60 % из них – у женщин. В рамках акции медики приходят в трудовые коллективы с лекциями, презентациями и круглыми столами. Акцент – на необходимости ранней диагностики онкозаболеваний. Она кратно повышает шансы на успешное лечение.