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«Вся работа этой шарашкиной конторы заключается в вешании лапши на уши»: доверять ли кадровым агентствам?

19 февраля 2019 10:20
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Найти любимую и высокооплачиваемую работу – мечта любого соискателя. Правда, отыскать вакансию мечты самому непросто, а потому многие обращаются в профессиональные кадровые агентства. Так поступила и героиня сюжета программы «Добро пожаловаться» Жанна Обиход.

Женщина заплатила кадровому агентству, а осталась ни с чем. В мае прошлого года женщина обратилась за помощью в специализированную компанию.

Жанна Обиход:
Я увидела их объявления на сайте, что они набирают людей для трудоустройства на складах под Минском. Я им позвонила.

«Вся работа этой шарашкиной конторы заключается в вешании лапши на уши»: доверять ли кадровым агентствам?-1

Из Витебска в Минск Жанна ехала с надеждой. И мечтала – назад она вернётся уже с готовым предложением по трудоустройству. Всю дорогу её любезно поддерживали сотрудники компании по телефону, а затем радушно встретили в самом офисе. Составили резюме, взяли оплату за услугу в размере 80 белорусских рублей и дали на руки договор. Далее женщине предложили запастись терпением и обещали позвонить – как только, так сразу. 

«Вся работа этой шарашкиной конторы заключается в вешании лапши на уши»: доверять ли кадровым агентствам?-4

Жанна Обиход:
Неделя прошла, вторая прошла, я начала сама звонить, уже разговаривали совершенно не так, в грубой форме: не нравится вам, мы вас, вообще, вычеркнем из списка. Я поняла, что это кидалово.

Возмущению женщины нет предела! Ведь ни потраченных денег, ни обещанной работы она так и не получила. Отзывы клиентов фирмы мы без труда разыскали и в Интернете.

Отзывы в Интернете:
Самое отвратительное агентство.
Рискнул, работаю кладовщиком уже год.
Вся работа этой шарашкиной конторы заключается в вешании лапши на уши людям!
Просто решила испытать судьбу, и вот уже второй месяц работаю.
Уже три года ищу работу. Один раз позвонили.
Обещают золотые горы, а дальше – тишина!

Отправляемся в офис агентства по улице К. Маркса. На дверях компании нет никакой опознавательной таблички, а журналистов с трудом впускают на порог. Попросили прокомментировать ситуацию.

«Вся работа этой шарашкиной конторы заключается в вешании лапши на уши»: доверять ли кадровым агентствам?-7

Женщина:
Ей предлагались варианты. Варианты работы в том же Витебске, если её что-то не устраивало по Минску. Но она категорически отказалась.

Точку в этом деле должно поставить руководство. Евгений Сорокин уверен: их агентство далеко не самое плохое. А несколько десятков негативных отзывов в Интернете – всего лишь происки конкурентов. Причем его сотрудники так любят работу, что вкалывают без выходных.

Евгений Сорокин, директор кадрового агентства (по телефону):
В Минске есть предприятия, у которых по 200, по 300 негативных отзывов.

«Вся работа этой шарашкиной конторы заключается в вешании лапши на уши»: доверять ли кадровым агентствам?-10

По поводу ситуации с пострадавшей директор поясняет – агентство предложило ей несколько вариантов, но женщина их попросту отмела. И поскольку услуга оказана не была, компания всё же готова вернуть деньги. 

Евгений Сорокин:
Обиход Жанна? Её договор был заключен ещё в мае прошлого года. Она от нас работу не получила.

Совет юристов для потенциальных соискателей – заранее обезопасить себя и выбрать добросовестное кадровое агентство с проверенной репутацией. Вот несколько правил для оценки качества работы компании. 

«Вся работа этой шарашкиной конторы заключается в вешании лапши на уши»: доверять ли кадровым агентствам?-13

Светлана Дмитроченко, адвокат:
Самое главное – при подписании какого-либо договора следует уделить больше внимания его содержанию. Если вы считаете, что по договору оказали не ту услугу либо не так её описывали в устном разговоре, то вы вправе в дальнейшем не подписывать акт оказанных услуг. Читайте то, что подписывайте!

«Вся работа этой шарашкиной конторы заключается в вешании лапши на уши»: доверять ли кадровым агентствам?-16

Получит ли обещанную компенсацию или долгожданную работу героиня сюжета – узнаем совсем скоро. Наша программа будет следить за решением конфликта.

«Вы просто не хотите работать», – и выгнал из кабинета». Как в минском агентстве за поиск вакансии по 120 рублей берут

# Мошенничество # общество # Евгений Сорокин

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