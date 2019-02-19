«Вся работа этой шарашкиной конторы заключается в вешании лапши на уши»: доверять ли кадровым агентствам?
Найти любимую и высокооплачиваемую работу – мечта любого соискателя. Правда, отыскать вакансию мечты самому непросто, а потому многие обращаются в профессиональные кадровые агентства. Так поступила и героиня сюжета программы «Добро пожаловаться» Жанна Обиход.
Женщина заплатила кадровому агентству, а осталась ни с чем. В мае прошлого года женщина обратилась за помощью в специализированную компанию.
Жанна Обиход:
Я увидела их объявления на сайте, что они набирают людей для трудоустройства на складах под Минском. Я им позвонила.
Из Витебска в Минск Жанна ехала с надеждой. И мечтала – назад она вернётся уже с готовым предложением по трудоустройству. Всю дорогу её любезно поддерживали сотрудники компании по телефону, а затем радушно встретили в самом офисе. Составили резюме, взяли оплату за услугу в размере 80 белорусских рублей и дали на руки договор. Далее женщине предложили запастись терпением и обещали позвонить – как только, так сразу.
Жанна Обиход:
Неделя прошла, вторая прошла, я начала сама звонить, уже разговаривали совершенно не так, в грубой форме: не нравится вам, мы вас, вообще, вычеркнем из списка. Я поняла, что это кидалово.
Возмущению женщины нет предела! Ведь ни потраченных денег, ни обещанной работы она так и не получила. Отзывы клиентов фирмы мы без труда разыскали и в Интернете.
Отзывы в Интернете:
– Самое отвратительное агентство.
– Рискнул, работаю кладовщиком уже год.
– Вся работа этой шарашкиной конторы заключается в вешании лапши на уши людям!
– Просто решила испытать судьбу, и вот уже второй месяц работаю.
– Уже три года ищу работу. Один раз позвонили.
– Обещают золотые горы, а дальше – тишина!
Отправляемся в офис агентства по улице К. Маркса. На дверях компании нет никакой опознавательной таблички, а журналистов с трудом впускают на порог. Попросили прокомментировать ситуацию.
Женщина:
Ей предлагались варианты. Варианты работы в том же Витебске, если её что-то не устраивало по Минску. Но она категорически отказалась.
Точку в этом деле должно поставить руководство. Евгений Сорокин уверен: их агентство далеко не самое плохое. А несколько десятков негативных отзывов в Интернете – всего лишь происки конкурентов. Причем его сотрудники так любят работу, что вкалывают без выходных.
Евгений Сорокин, директор кадрового агентства (по телефону):
В Минске есть предприятия, у которых по 200, по 300 негативных отзывов.
По поводу ситуации с пострадавшей директор поясняет – агентство предложило ей несколько вариантов, но женщина их попросту отмела. И поскольку услуга оказана не была, компания всё же готова вернуть деньги.
Евгений Сорокин:
Обиход Жанна? Её договор был заключен ещё в мае прошлого года. Она от нас работу не получила.
Совет юристов для потенциальных соискателей – заранее обезопасить себя и выбрать добросовестное кадровое агентство с проверенной репутацией. Вот несколько правил для оценки качества работы компании.
Светлана Дмитроченко, адвокат:
Самое главное – при подписании какого-либо договора следует уделить больше внимания его содержанию. Если вы считаете, что по договору оказали не ту услугу либо не так её описывали в устном разговоре, то вы вправе в дальнейшем не подписывать акт оказанных услуг. Читайте то, что подписывайте!
Получит ли обещанную компенсацию или долгожданную работу героиня сюжета – узнаем совсем скоро. Наша программа будет следить за решением конфликта.
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