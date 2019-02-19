«Вся работа этой шарашкиной конторы заключается в вешании лапши на уши»: доверять ли кадровым агентствам?

Найти любимую и высокооплачиваемую работу – мечта любого соискателя. Правда, отыскать вакансию мечты самому непросто, а потому многие обращаются в профессиональные кадровые агентства. Так поступила и героиня сюжета программы «Добро пожаловаться» Жанна Обиход. Женщина заплатила кадровому агентству, а осталась ни с чем. В мае прошлого года женщина обратилась за помощью в специализированную компанию. Жанна Обиход:

Я увидела их объявления на сайте, что они набирают людей для трудоустройства на складах под Минском. Я им позвонила.

Из Витебска в Минск Жанна ехала с надеждой. И мечтала – назад она вернётся уже с готовым предложением по трудоустройству. Всю дорогу её любезно поддерживали сотрудники компании по телефону, а затем радушно встретили в самом офисе. Составили резюме, взяли оплату за услугу в размере 80 белорусских рублей и дали на руки договор. Далее женщине предложили запастись терпением и обещали позвонить – как только, так сразу.

Жанна Обиход:

Неделя прошла, вторая прошла, я начала сама звонить, уже разговаривали совершенно не так, в грубой форме: не нравится вам, мы вас, вообще, вычеркнем из списка. Я поняла, что это кидалово. Возмущению женщины нет предела! Ведь ни потраченных денег, ни обещанной работы она так и не получила. Отзывы клиентов фирмы мы без труда разыскали и в Интернете. Отзывы в Интернете:

– Самое отвратительное агентство.

– Рискнул, работаю кладовщиком уже год.

– Вся работа этой шарашкиной конторы заключается в вешании лапши на уши людям!

– Просто решила испытать судьбу, и вот уже второй месяц работаю.

– Уже три года ищу работу. Один раз позвонили.

– Обещают золотые горы, а дальше – тишина! Отправляемся в офис агентства по улице К. Маркса. На дверях компании нет никакой опознавательной таблички, а журналистов с трудом впускают на порог. Попросили прокомментировать ситуацию.

Женщина:

Ей предлагались варианты. Варианты работы в том же Витебске, если её что-то не устраивало по Минску. Но она категорически отказалась. Точку в этом деле должно поставить руководство. Евгений Сорокин уверен: их агентство далеко не самое плохое. А несколько десятков негативных отзывов в Интернете – всего лишь происки конкурентов. Причем его сотрудники так любят работу, что вкалывают без выходных. Евгений Сорокин, директор кадрового агентства (по телефону):

В Минске есть предприятия, у которых по 200, по 300 негативных отзывов.

По поводу ситуации с пострадавшей директор поясняет – агентство предложило ей несколько вариантов, но женщина их попросту отмела. И поскольку услуга оказана не была, компания всё же готова вернуть деньги. Евгений Сорокин:

Обиход Жанна? Её договор был заключен ещё в мае прошлого года. Она от нас работу не получила. Совет юристов для потенциальных соискателей – заранее обезопасить себя и выбрать добросовестное кадровое агентство с проверенной репутацией. Вот несколько правил для оценки качества работы компании.

Светлана Дмитроченко, адвокат:

Самое главное – при подписании какого-либо договора следует уделить больше внимания его содержанию. Если вы считаете, что по договору оказали не ту услугу либо не так её описывали в устном разговоре, то вы вправе в дальнейшем не подписывать акт оказанных услуг. Читайте то, что подписывайте!