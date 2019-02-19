Какие вакансии в Беларуси чаще всего предлагают и ищут?

Новости Беларуси. Количество вакансий от государственной службы занятости с начала 2019 года выросло почти на 4000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свободными остаются без малого 80 тысяч мест. По-прежнему преобладает спрос на рабочие профессии: в общем объеме вакансий такие предложения составляют свыше 60 %.