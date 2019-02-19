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Какие вакансии в Беларуси чаще всего предлагают и ищут?

19 февраля 2019 06:43
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Новости Беларуси. Количество вакансий от государственной службы занятости с начала 2019 года выросло почти на 4000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие вакансии в Беларуси чаще всего предлагают и ищут?-1

Свободными остаются без малого 80 тысяч мест. По-прежнему преобладает спрос на рабочие профессии: в общем объеме вакансий такие предложения составляют свыше 60 %.

Какие вакансии в Беларуси чаще всего предлагают и ищут?-4

Последние несколько месяцев больше всего нужны врачи, медсестры, водители, повара и продавцы. А безработные чаще всего ищут работу экономиста, подсобного рабочего, бухгалтера, водителя и грузчика.

# Работа в Беларуси # общество # Фотофакт

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