Какие вакансии в Беларуси чаще всего предлагают и ищут?

Новости Беларуси. Количество вакансий от государственной службы занятости с начала 2019 года выросло почти на 4000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Количество вакансий от государственной службы занятости с начала 2019 года выросло почти на 4000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свободными остаются без малого 80 тысяч мест. По-прежнему преобладает спрос на рабочие профессии: в общем объеме вакансий такие предложения составляют свыше 60 %.
Последние несколько месяцев больше всего нужны врачи, медсестры, водители, повара и продавцы. А безработные чаще всего ищут работу экономиста, подсобного рабочего, бухгалтера, водителя и грузчика.