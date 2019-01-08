«Вы просто не хотите работать», – и выгнал из кабинета». Как в минском агентстве за поиск вакансии по 120 рублей берут

Брестчанин Дмитрий Ляхов, став безработным, приступил к поиску, но попал не на новое место, а на деньги. О проблеме нам рассказала его супруга Людмила Ляхова.

И ничего удивительного в том, что белорусы из всех регионов, оказавшиеся за бортом профессиональных интересов, в поисках лучшей трудовой доли стремятся в столицу.

Людмила Ляхова:

Мы нашли в Интернете объявление, что требуется водитель. Вахтовый метод: 15 через 15. Зарплата – 1,5 тысячи. Предоставляется общежитие и номер телефона. Муж сразу позвонил, и молодой человек ответил: «Приезжайте взять все документы».

Дмитрий приехал за работой мечты из Бреста в столицу, а это 350 километров, между прочим. В агентстве с безработного мужчины взяли деньги – 120 рублей и авансом выдали «горячее» обещание в течение недели осчастливить рабочим местом.

Людмила Ляхова:

Фирма «Аутсорс-партнер». Молодой человек так всё расписывал: «Да у нас никто не увольняется, у нас только за пьянку увольняется, у нас такая работа, да, вы не пожалеете…» Сразу насторожило это: «Да у нас!», – если вы, вообще, кадровое агентство. И заключил договор, сказал ждать 15 дней. Сказал, в течение 15 дней придёт на электронную почту сообщение с адресами, куда нужно будет подъехать. Мы, вообще, думали, что он – человек по приёму на работу. Он так говорил, что: «У нас, у нас…» Когда муж сюда приехал, оказалось, что это – кадровое агентство. Он ему объяснил, мол, завтра уже будете работать, платите 120 рублей.

После о клиенте в кадровом агентстве благополучно позабыли. Впрочем, это стандартная схема любителей делать деньги на безработных. Как правило, агенты публикуют объявление от имени организации о вакансии, со ссылкой на свой номер телефона, либо берут объявление из открытых источников. При этом заработную плату завышают в 2-3 раза. Далее агенты убеждают позвонивших в том, что у них есть эксклюзивные вакансии – стоит только заключить договор, как вас тут же устроят на работу мечты. Многие выкладывают последние сбережения. А дальше наивным людям присылают вакансии, которые есть в Интернете.

В нашей истории в агентстве анонимных трудоголиков не утруждали себя даже этим.

Людмила Ляхова:

Выслали три предприятия. Я нашла телефоны в Интернете, чтобы прежде позвонить и выяснить, как туда добраться, и стоит ли. Муж начал в 9 часов звонить, и на всех трёх предприятиях не требовались водители, никаких вахтовых методов у них нет, ни с какими кадровыми агентствами они не работают. То есть никакого резюме не отправлялось, и про него никто ничего не знает. Муж сразу обратился в кадровое агентство, чтобы расторгнуть этот договор, где было написано, что он имеет право его расторгнуть в течение 14 дней. Во вторник как раз было 14 дней, как кончает силу свою договор. На это молодой человек сказал, что: «Вы просто не хотите работать», – и выгнал его из кабинета.

Юристы предупреждают: прежде, чем подписывать бумаги и вносить деньги, внимательно изучайте договор. Чаще всего там указана информация, которая подтверждает, что трудоустраивать вас даже за деньги никто не собирается. Ведь сами агентства называют себя не кадровыми, а всего лишь информационно-справочными. Так бизнес ушлых рекрутёров процветает.