«Вы просто не хотите работать», – и выгнал из кабинета». Как в минском агентстве за поиск вакансии по 120 рублей берут

Как зарабатывают на безработных, выясняли корреспонденты программы «Добро пожаловаться».
Минтруда отмечает: уровень официально зарегистрированной безработицы больше в Брестской и в Витебской областях – по 0,5%. Наименьший – в Минске: 0,1%.
И ничего удивительного в том, что белорусы из всех регионов, оказавшиеся за бортом профессиональных интересов, в поисках лучшей трудовой доли стремятся в столицу.
Брестчанин Дмитрий Ляхов, став безработным, приступил к поиску, но попал не на новое место, а на деньги. О проблеме нам рассказала его супруга Людмила Ляхова.
Людмила Ляхова:
Мы нашли в Интернете объявление, что требуется водитель. Вахтовый метод: 15 через 15. Зарплата – 1,5 тысячи. Предоставляется общежитие и номер телефона. Муж сразу позвонил, и молодой человек ответил: «Приезжайте взять все документы».
Дмитрий приехал за работой мечты из Бреста в столицу, а это 350 километров, между прочим. В агентстве с безработного мужчины взяли деньги – 120 рублей и авансом выдали «горячее» обещание в течение недели осчастливить рабочим местом.
Людмила Ляхова:
Фирма «Аутсорс-партнер». Молодой человек так всё расписывал: «Да у нас никто не увольняется, у нас только за пьянку увольняется, у нас такая работа, да, вы не пожалеете…» Сразу насторожило это: «Да у нас!», – если вы, вообще, кадровое агентство. И заключил договор, сказал ждать 15 дней. Сказал, в течение 15 дней придёт на электронную почту сообщение с адресами, куда нужно будет подъехать. Мы, вообще, думали, что он – человек по приёму на работу. Он так говорил, что: «У нас, у нас…» Когда муж сюда приехал, оказалось, что это – кадровое агентство. Он ему объяснил, мол, завтра уже будете работать, платите 120 рублей.
После о клиенте в кадровом агентстве благополучно позабыли. Впрочем, это стандартная схема любителей делать деньги на безработных. Как правило, агенты публикуют объявление от имени организации о вакансии, со ссылкой на свой номер телефона, либо берут объявление из открытых источников. При этом заработную плату завышают в 2-3 раза. Далее агенты убеждают позвонивших в том, что у них есть эксклюзивные вакансии – стоит только заключить договор, как вас тут же устроят на работу мечты. Многие выкладывают последние сбережения. А дальше наивным людям присылают вакансии, которые есть в Интернете.
В нашей истории в агентстве анонимных трудоголиков не утруждали себя даже этим.
Людмила Ляхова:
Выслали три предприятия. Я нашла телефоны в Интернете, чтобы прежде позвонить и выяснить, как туда добраться, и стоит ли. Муж начал в 9 часов звонить, и на всех трёх предприятиях не требовались водители, никаких вахтовых методов у них нет, ни с какими кадровыми агентствами они не работают. То есть никакого резюме не отправлялось, и про него никто ничего не знает. Муж сразу обратился в кадровое агентство, чтобы расторгнуть этот договор, где было написано, что он имеет право его расторгнуть в течение 14 дней. Во вторник как раз было 14 дней, как кончает силу свою договор. На это молодой человек сказал, что: «Вы просто не хотите работать», – и выгнал его из кабинета.
Юристы предупреждают: прежде, чем подписывать бумаги и вносить деньги, внимательно изучайте договор. Чаще всего там указана информация, которая подтверждает, что трудоустраивать вас даже за деньги никто не собирается. Ведь сами агентства называют себя не кадровыми, а всего лишь информационно-справочными. Так бизнес ушлых рекрутёров процветает.
Людмила Ляхова:
Я считаю, что это мошенники. И мне очень жалко тех людей, которые тоже туда идут.
Любое агентство в Беларуси может оценить свои услуги в ту сумму, которую посчитает нужной. Ограничений и единого прейскуранта нет, и Минтруда их не устанавливало. Однако, обзвонив несколько фирм, мы выяснили: ценник отдельной услуги по составлению и редактированию резюме – 25 рублей. Составление вакансии – до 60 рублей. Супруг Людмилы приобрёл за 120 рублей горький опыт.
Дарина Гулюта, юрист:
В данном случае, если исполнитель вводит потребителя в заблуждение, в соответствии со статьей 38, потребитель имеет право отказаться от исполнения договора, заявить требование о возврате уплаченных сумм. Данные средства должны быть возвращены в течение 14 дней. В случае, если исполнитель не возвращает денежные средства в указанный срок, потребитель имеет право требовать неустойку в размере 1% от оплаченной услуги за каждый день просрочки.
С 1 января 2017 года действует постановление Совета Министров от 22 октября 2016 года №855 «О некоторых мерах по реализации закона РБ «О занятости населения Республики Беларусь». Два положения регулируют услуги по содействию в трудоустройстве. Чтобы оказывать эти услуги, юридическим лицам и ИП необходимо предоставить в Минтруда заявление о включении сведений в реестр агентств по трудоустройству и в течение 10 дней получить свидетельство установленной формы. Все процедуры бесплатны.
Стали жертвой недобросовестного агентства – ищите других пострадавших. Немногие знают, что 10 одинаковых заявлений – это повод для органов заняться проверкой фирмы.