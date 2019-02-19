Всебелорусский слёт студотрядов соберет в Минске лучших представителей из всех регионов страны

В 2018 году 24 тысячи молодых людей трудились на различных объектах. Шесть из них были объявлены молодежными стройками. Такой статус, в частности, присвоен строительству автовокзала в Бресте, а также реконструкции детской больницы в Гомеле. Среди наиболее значимых объектов 2018-го – стадион «Динамо» в Минске, Белорусская атомная электростанция, подготовка Могилева к V Форуму регионов Беларуси и России.

Ударники труда будут отмечены наградами. Торжественная церемония чествования победителей конкурса «Трудовой семестр» пройдет в Национальной библиотеке. Завершит слет встреча с ветеранами студотрядовского движения.