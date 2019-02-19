Прямой эфир

Всебелорусский слёт студотрядов соберет в Минске лучших представителей из всех регионов страны

19 февраля 2019 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Молодость. Труд. Романтика». 19 февраля Всебелорусский слет студенческих отрядов соберет в Минске лучших представителей из всех регионов страны.

Всебелорусский слёт студотрядов соберет в Минске лучших представителей из всех регионов страны -1

В 2018 году 24 тысячи молодых людей трудились на различных объектах. Шесть из них были объявлены молодежными стройками. Такой статус, в частности, присвоен строительству автовокзала в Бресте, а также реконструкции детской больницы в Гомеле. Среди наиболее значимых объектов 2018-го – стадион «Динамо» в Минске, Белорусская атомная электростанция, подготовка Могилева к V Форуму регионов Беларуси и России.

Ударники труда будут отмечены наградами. Торжественная церемония чествования победителей конкурса «Трудовой семестр» пройдет в Национальной библиотеке. Завершит слет встреча с ветеранами студотрядовского движения.

Всебелорусский слёт студотрядов соберет в Минске лучших представителей из всех регионов страны -4

# Студенты # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какие вакансии в Беларуси чаще всего предлагают и ищут?
19 февраля 2019 06:43

Какие вакансии в Беларуси чаще всего предлагают и ищут?

«Бойцы настроены очень хорошо»: комплексная проверка боеготовности проходит в белорусской армии
19 февраля 2019 06:35

«Бойцы настроены очень хорошо»: комплексная проверка боеготовности проходит в белорусской армии

Дирекция вторых Европейских игр ищет профессиональных танцоров
18 февраля 2019 21:26

Дирекция вторых Европейских игр ищет профессиональных танцоров