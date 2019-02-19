«Я не читала толком договор». Люди берут телефоны в рассрочку, а им начисляют астрономические пени

Мобильный телефон – давно не роскошь, а средство связи. Но для Елены Кулик покупка обыкновенного смартфона превратилась в настоящую нервотрёпку. Почему покупка без рассрочек и переплат бывает только в сказке, разбираемся в программе «Добро пожаловаться».

День, когда в салоне ей приглянулся модный гаджет, девушка до сих пор вспоминает с ужасом. Наличных у покупательницы на руках не оказалось, а консультант тут же предложил оформить лизинговый займ.

Елена Кулик:

Я не читала толком договор. Это моя вина. Я решила платить, и всё. Переплата за гаджет была всё же внушительной. Зато отдавать можно целый год. Предвкушая мобильную обновку, девушка, не глядя, подмахнула договор. И в течение года добросовестно платила по долгам. А когда рассчиталась полностью – выдохнула с облегчением. Тогда она ещё не знала, что вскоре получит финансовый иск, на сумму в четыре раза превышающую стоимость аппарата.

Елена Кулик:

Договорились о том, чтобы уменьшить эту пеню. Он нам через пару часов перезвонил и сказал, что заплатите, пожалуйста, 300 рублей и всё из этого. Но на данный момент неделя прошла – нет никакого документа, что к нам никаких претензий не имеют. В ЕРИПе выставлена та же сумма. То есть не уменьшилась. Елена не внесла последний платёж, а заоблачные цифры – якобы накапавшая пеня. Негодование девушки всё нарастало, ведь из полученного письма было совершенно непонятно – откуда взялся астрономический долг. Зато документ щедро изобиловал перечнем статей из Уголовного кодекса и обещанием взыскать задолженность в судебном порядке. В случае неуплаты лизинговая компания грозила не только огромным штрафом, но даже тюрьмой.

Елена Кулик:

Непонятно, почему меня целый год не могли отыскать, хотя у меня данные не менялись: ни прописка, ни место работы. Они говорили, что неоднократно требовали оплату. С их слов, они неоднократно это делали. Но до меня дошло только это письмо с претензией в 1 920 рублей.

Супруги Екатерина и Евгений Гандлевские оказались в похожей ситуации. Семейная пара купила в лизинг телефон, конечная стоимость которого не превышала 250 рублей. И первые четыре месяца исправно вносила платежи. Вскоре на молодую семью одна за другой посыпались проблемы. Когда у семейной пары заболел ребёнок, и срочно потребовались деньги на лечение, злополучный телефон они отдали родителям. С условием, чтобы те возьмут рассрочку на себя. Про что родственники вскоре забыли. Спустя год пара обнаружила в своём почтовом ящике претензию от лизинговой компании – та поспешила их внести в список злостных неплательщиков. Екатерина Гандлевская:

Хотели взять телефон на симку. Она нам предложили через рассрочку. Мы спросили – нет ли переплат, процентов. Сказали: «Нет. Это обычная рассрочка, как во всех магазинах. Вы ничего не переплачиваете». Как копеечный телефон превратился в долг почти в 3 тысячи рублей? Таких денег девушка отродясь в руках не держала.

Екатерина Гандлевская:

Когда пришло нам письмо, мы сразу созвонились с этой компанией. Спросили, почему такая пеня. Нам объяснили: «5 рублей в день, что вы хотите, мы не обязаны извещать вас о вашей задолженности». В копии договора, который корреспонденту нашей программы показали должники, действительно есть пункт об уплате неустойки за каждый день просрочки. Речь идет про штраф – 20% от стоимости предмета лизинга в случае ненадлежащей оплаты. Вот только в витиеватых формулировках чёрт ногу сломит! Разобраться во всех тонкостях мудрёной сделки под силу лишь матёрым юристам. Адвокат, проанализировав предоставленный документ, уверяет – он составлен безупречно и полностью соответствует законодательным нормам. А вот предъявленные претензии – просто способ запугать должников. Виктор Дашко, адвокат юридической консультации Ленинского района г. Минска:

Согласно нашему законодательству, лизингодатель должен был указать конкретную дату, сумму, пеню, сославшись на договор лизинга. Отсылка на какие-то нормы, либо статьи Уголовного кодекса, они, мягко говоря, некорректны. Герои этого сюжета и сами кивают на собственную невнимательность. Пусть и не по злому умыслу, а платежи они действительно просрочили. Но все, как один, готовы погасить долги. Единственное, пугает сумма набежавшей пени – для многих она попросту неподъёмная. Между тем, другие напуганные клиенты этой лизинговой компании вовсю выпускают пар в Интернете. Их истории, как под копирку, повторяют уже знакомый сюжет. Отзывы в Интернете:

– Звонок: представился приставом, вы должны 1 600, хамят, трубки бросают. – Брала телефон. Выплатила, позвонила, сказали: всё оплачено. Через год письмо пришло: выплатить 2 400. – Сумму выставили в 1 200 рублей по пене, хотя всё выплачено было в сентябре-месяце. После погашения всей суммы уточнили, есть ли ещё платежи, нам ответили, что всё уплачено, а сейчас такое приходит письмо. Поддержать злостных и не очень плательщиков готова даже ассоциация лизингодателей.

Сергей Шиманович, директор Ассоциации лизингодателей Беларуси:

Читая отзывы лизингополучателей, с нашей точки зрения – это не совсем правильно. Когда стоимость телефона, условно говоря, 100 рублей, а он выплачивает 5 000 рублей, потому что он просрочил платёж. Чтобы такие злоупотребления устранить и повысить степень ответственности лизингодателей в работе с физическими лицами, в новой редакции правил, которые вступили с 5 января, был введён пункт, который обязывает в случае выставления лизинговыми организациями счетов, расчётов для оплаты каждого лизингового платежа, уже в этом расчёте указывать, включать, в том числе, и суммы начисленной пени. По словам специалистов, компания, продавшая в лизинг телефоны героям этого сюжета, не соблюдает поправки в правила ведения лизинговой деятельности и начисляет процент не по закону, а от души.

Мы решили побеседовать с директором лично, чтобы понять – есть ли шанс у героев сюжета урегулировать финансовый конфликт малой кровью. С директором удалось связаться по телефону, но услышав фамилии должников, мужчина поспешил заверить: про них он слышит не в первый раз. Алексей Саванович, директор ООО «Простой лизинг»:

У нас было заключено больше 12 000 договоров. То, что сейчас два человека поднимают шумиху, ну, это им, наверное, выгодно. Тем более, не самые они добропорядочные плательщики, насколько я помню. Были просрочки по платежам. Приезжали к нам на офис. То ли запугать нас пытались, я не знаю. Директор лизинговой компании клятвенно уверил: разойтись тихо-мирно в этих спорах – и его цель тоже.

Алексей Саванович, директор ООО «Простой лизинг»:

Мы со всеми пытаемся договориться. Кому-то отменяем, кому-то не отменяем, к кому-то применяем штрафные санкции. До суда мы доводим крайне редко. У каждого есть свои обстоятельства. Но, перед тем как с нами связываться, нужно найти какие-то причины: почему человек не платит, допустим, двадцать месяцев.