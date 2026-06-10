Без бумажных медкарт и очередей: что изменится для белорусских пациентов

А сейчас о медицине, которая больше не тратит время на бюрократию и бумагу. Сегодня это не футуристический прогноз, а работающий стандарт национальной безопасности. Беларусь уверенно переводит здравоохранение в цифровой контур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный технологический фундамент заложен в начале 2026 года. 1 января в опытно-промышленную эксплуатацию запустили централизованную информационную систему здравоохранения. Скорость обмена данными теперь измеряется секундами. Локация не имеет значения. Сдал ли пациент сложный анализ в отдаленном райцентре или прошел обследование в Минске – все данные мгновенно аккумулируются в его едином цифровом профиле. Следующий шаг – полная ликвидация очередей и классических регистратур. Профильное Министерство анонсировало запуск универсального супераппа для пациентов. Уже к 2027 году каждый белорус получит «одну точку входа» в собственное здоровье прямо со смартфона. Посмотреть назначения, заказать электронный рецепт, удаленно записаться к узкому специалисту – вся медицинская карта страны будет помещаться в «кармане» пользователя. Искусственный интеллект в белорусских клиниках больше не эксперимент. Это требование новой Госпрограммы «Цифровая Беларусь», рассчитанной до 2030 года. Нейросети сегодня официально выполняют роль цифровых ассистентов. Они анализируют массивы КТ, МРТ и рентген-снимков. ИИ не заменяет человека, но работает как незаменимое «второе мнение». Точечно подсвечивает патологии, раннюю онкологию или пневмонию, сводя вероятность врачебной ошибки к абсолютному минимуму. Еще одна технология, которая разгружает врачей от рутины, – системы распознавания речи. И вот как это выглядит на практике. Вместо долгого ручного заполнения отчетов и протоколов операций, доктор просто диктует ключевой текст голосом. Умный алгоритм распознает сложнейшую терминологию, мгновенно преобразуя аудиопоток в печатный текст и автоматически направляя его в электронную карту пациента. Время для живой работы с людьми увеличивается в разы.

Идеальное воплощение этой цифровой стратегии на практике страна увидела на прошлой неделе в Гродно. Здесь открыли ультрасовременный комплекс областной клинической больницы. Объект на полтысячи мест возвели в рекордные сроки – всего за два года вместо четырех по нормативу. Это не просто новые стены, а замкнутая IТ-экосистема. Клиника изначально спроектирована по последнему слову цифровизации: от единой базы данных региона до операционных, работающих на технологиях искусственного интеллекта. О том, почему такие инвестиции в будущее регионов – это принципиальная позиция государства, заявил на открытии Александр Лукашенко.