В Минской области созданы 7 мобильных механизированных отрядов в период массовой кормозаготовки

Один из них действует в копыльском хозяйстве «Прогресс 2010». Здесь налажен замкнутый цикл «зеленого конвейера». Высокопроизводительная техника позволяет выполнять весь спектр работ – от кошения до трамбовки. Как результат – корма высокого качества и витамины для животных, которые сохраняют свои свойства до зимы.

Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

Техническая оснащенность Минской области за последних несколько лет существенно увеличилась. Мы закупили большое количество тракторов, комбайнов. И сегодня мы обеспечили наше хозяйство уже довольно крепким ядром этой техники, и они с этими работами в основном справляются сами.

Мы решили в Минской области создать 7 механизированных отрядов именно по выполнению данного вида работ. Мы порассуждали, посмотрели, взяли тот набор техники, который вы сегодня видите, для того, чтобы они были максимально автономны в части не только заготовки, но и в части даже перевозки данных видов кормов к ближайшей, допустим, ферме или же потом куда-то, где нужно в хозяйстве сложить эти корма.