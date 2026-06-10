Масштабная модернизация! Какой амбициозный проект реализуют на Лидском молочно-консервном комбинате?

Молочная отрасль остается одной из самых сильных экспортных позиций Беларуси. Чтобы сохранять конкурентоспособность, предприятия активно модернизируются и осваивают новые виды продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы дальнейшего развития сегодня обсуждали на Лидском молочно-консервном комбинате во время рабочей поездки премьер-министра Александра Турчина в Гродненскую область. Какие проекты уже реализуются и на что делают ставку белорусские производители – расскажет Галина Буро.

Почти 1800 тонн сырья в сутки перерабатывают на предприятиях Лидского молочно-консервного комбината. Но, чтобы успевать за изменениями на рынке, объемы надо увеличивать: до 2030 года планируют на 50 %. Для этого на заводе и его филиалах идет масштабная модернизация. Самый амбициозный проект – первыми в стране создать производство сухого концентрата молочного белка. Он используется для лечебно-профилактического и детского питания, а также в молочной и кондитерской промышленности.

Вячеслав Котович, начальник производства Лидского молочно-консервного комбината:

Впервые мы услышали о необходимости производства этого продукта от наших партнеров из Российской Федерации. КМБ – это концентрат молочного белка. По сравнению с сывороточными белками он более питательный, и, скажем так, если КСБ усваивается в течение двух часов, то КМБ в течение 6-8. То есть он создает чувство насыщенности организму.

Белорусские предприятия сейчас закупают сухой концентрат молочного белка за рубежом, а в России лишь один завод производит такого рода продукцию: то есть спрос превышает предложение. А значит, вложение выгодное, к тому же на выходе импортозамещающий товар для страны. Производство запустят через два года. Но проект будет иметь и продолжение – из побочного продукта в новом цеху начнут выпуск обезвоженного молочного жира, который востребован в жарком климате африканских стран.

Александр Воробей, главный инженер Лидского молочно-консервного комбината:

За счет того, что образуется очень много сливок, которые надо тоже перерабатывать. Альтернатива сливочному маслу на страны Африки нацелена, потому что обезвоженный молочный жир – это 99,9% жира в продукте. Вопросы развития молочной отрасли обсудили в Лиде под руководством премьер-министра Беларуси. К развитию молочной отрасли пристальное внимание государства. Производство натурпродукта белорусского бренда – один из китов экономики. Под руководством премьер-министра Александра Турчина – предметный разговор об оптимальных механизмах для наращивания объемов молочных поставок в третьи страны.