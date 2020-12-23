«Вся Германия стояла на ушах, такого Шекспира они ещё не видели». Коллеги актёра о том, как Янковский готовился к выступлениям

В документальном проекте «Тайны Беларуси» рассказали о трепетном отношении и любви Ростислава Янковского к театру. Классики театры побаивались. Знали, на ней особо не заработаешь. Все хотели ставить культовые пьесы, но понимали: зал будет полупустым. И все же Луценко рискнул. В 1974 году в Горьковском берутся за «Макбет». Спектакль прогремел на весь Минск, залы были полными, пресса взорвалась сотнями рецензий, а на афишах значились большими буквами две известные фамилии: Янковский и Климова.

Андрей Душечкин, заслуженный артист Республики Беларусь:

Когда они повезли его в Германию, в ФРГ, там вся Германия на уши встала, они такого Шекспира не видели. Это был такой взлет и у них, как у пары сценической, и у молодого Бориса Ивановича. Он тогда взлетел как режиссер, это был его золотой период.

После этой премьеры Янковскому повысили зарплату. А за помощь артисту, вводящемуся в спектакль, его даже премировали. Пусть и скромно, но по тем временам это тоже были деньги. «Макбет» продержался на сцене 16 лет.

Алексей Дударев, драматург, сценарист, председатель Белорусского союза театральных деятелей:

Когда я посмотрел этот спектакль, мне показалось, что это не то, что выше театра, а выше жизни, выше Шекспира то, что он там делал, какую трагедию человеческую он показал. Он всегда репетировал неистово. Не получалось танцевать – отбивал ритмы до утра. Не знал, как лучше произнести – часами говорил в пустой зал реплики. Дома к этому давно привыкли. А однажды актер и вовсе забыл про собственный день рождения. Старший сын принес открытку ему в театр. У актера сжалось сердце, когда за кулисами мальчик скромно протянул ему подарок.

Владимир Янковский, сын Ростислава Янковского, режиссер:

Папа – это святое, это был гуру. Папа, когда обращал внимание на меня, это было безумное счастье, он меня любил на ноге катать, потом усаживал меня на колено, мы с ним пели, я рыдал и так далее. Хоккей смотрели, это такие замечательные воспоминания детства. Вообще, мне отца очень сильно не хватает.

Нина Янковская, жена Ростислава Янковского:

Когда он готовился к роли, все были как мышки – тишина. Его никто не трогал, ничего не говорил, ничего не спрашивал. Если ему надо было давать реплики, я садилась и давала ему реплики, так он учит свою роль. Он был очень большой трудяга, такой трудяга. Пришла целая череда поездок за рубеж. 24 февраля 1978 года за большие заслуги в развитии советского театрального искусства Янковский получает звание Народного артиста СССР. В 80-х уже был ведущим артистом столичного театра. На удивление легко совмещал творческую и общественную жизнь. Когда он стал народным депутатом Фрунзенского района, тут же обнародовал свою программу, где главное место отводилось воспитанию подрастающего поколения. Главным элементом престижа любого общества он считал хорошую, прочную семью. Такую, какая была у него самого.

Нина Янковская:

Дела домашние – это тоже тяжело, и Слава это очень хорошо понимал. Он очень был благодарен всему тому, что я делаю. Я его любила кормить, ему все было вкусно, целовал мне руки. Как его можно было не баловать, не кормить?

В 90-х в театр возвращается Борис Луценко. Актер и режиссер становятся верными соратниками. Отныне они будут дружить на сцене и в жизни. На сломе времен программным спектаклем театра становится «Христос и Антихрист». Он стал определяющим и для Луценко. Тот мечтал о создании театра, где будет править балом философия. В этом спектакле Янковский играл с Алексеем Шедько, с которым после его тоже свяжет крепкая мужская дружба.