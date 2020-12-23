«Мотивировать без напряжения». Какое качество Сергей Жаворонок больше всего ценит в людях?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ рассказал, какое качество больше всего ценит в людях.
Вадим Щеглов, ведущий:
Какое качество вы больше всего цените в людях и почему?
Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
В людях я ценю доброту. Я очень ценю администраторов: очень тонкое качество – управлять без напряжения. У нас на кафедре, может, это мое последнее место работы, но мне очень комфортно, потому что все стараются что-то сделать, хотя у нас много: и третий, и четвертый, и пятый курс, и иностранцы, и на английском языке. Специалисты больше всего дежурят по санавиации, но весь коллектив с напряжением и с большим удовольствием работает. И мне тоже хочется не отставать и чем-то помочь, подставить плечо молодым. Это очень важно.
Наш завкафедрой, он инфекционист, Игорь Александрович Карпов, тоже постоянно в командировке. Мы редко видим, хотя у нас окна в окна, только видим, что свет горит, иногда по телефону, потому что все время в очень большом напряжении находимся. И ему достается. Кафедра работает, и мне очень комфортно работать. Я ценю в людях и тех, которые руководят, такое качество – мотивировать без напряжения.
Профессор БГМУ – на передовой борьбы с коронавирусом. А как к этому относится его жена? Читать здесь.