«Мотивировать без напряжения». Какое качество Сергей Жаворонок больше всего ценит в людях?

Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:

В людях я ценю доброту. Я очень ценю администраторов: очень тонкое качество – управлять без напряжения. У нас на кафедре, может, это мое последнее место работы, но мне очень комфортно, потому что все стараются что-то сделать, хотя у нас много: и третий, и четвертый, и пятый курс, и иностранцы, и на английском языке. Специалисты больше всего дежурят по санавиации, но весь коллектив с напряжением и с большим удовольствием работает. И мне тоже хочется не отставать и чем-то помочь, подставить плечо молодым. Это очень важно.