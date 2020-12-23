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«Мотивировать без напряжения». Какое качество Сергей Жаворонок больше всего ценит в людях?

23 декабря 2020 11:58
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ рассказал, какое качество больше всего ценит в людях.  

Вадим Щеглов, ведущий:  
Какое качество вы больше всего цените в людях и почему?  

«Мотивировать без напряжения». Какое качество Сергей Жаворонок больше всего ценит в людях?-1

Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
В людях я ценю доброту. Я очень ценю администраторов: очень тонкое качество управлять без напряжения. У нас на кафедре, может, это мое последнее место работы, но мне очень комфортно, потому что все стараются что-то сделать, хотя у нас много: и третий, и четвертый, и пятый курс, и иностранцы, и на английском языке. Специалисты больше всего дежурят по санавиации, но весь коллектив с напряжением и с большим удовольствием работает. И мне тоже хочется не отставать и чем-то помочь, подставить плечо молодым. Это очень важно.  

«Мотивировать без напряжения». Какое качество Сергей Жаворонок больше всего ценит в людях?-4

Наш завкафедрой, он инфекционист, Игорь Александрович Карпов, тоже постоянно в командировке. Мы редко видим, хотя у нас окна в окна, только видим, что свет горит, иногда по телефону, потому что все время в очень большом напряжении находимся. И ему достается. Кафедра работает, и мне очень комфортно работать. Я ценю в людях и тех, которые руководят, такое качество мотивировать без напряжения.  

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# Медицина # общество # Сергей Жаворонок # Вадим Щеглов # Фотофакт

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