Уплата взносов в Фонд социальной защиты. О нюансах рассказывает юрист

Вопрос уплаты взносов в Фонд социальной защиты часто становится ребром. Если раньше это было прямой обязанностью бизнесменов независимо от того, осуществляется предпринимательская деятельность или нет, то сейчас дела обстоят иначе. Согласно букве закона, сегодня индивидуальные предприниматели должны оплачивать соответствующий взнос, только в случае если они ведут свою профессиональную деятельность. Но как и в любом правиле, здесь тоже есть свои исключения. Александр Костюкевич, юрист:

Если индивидуальный предприниматель находится в трудовых отношениях либо связан с трудовыми отношениями на основе учредительства и за него уплачиваются взносы в Фонд соцзащиты, то уплачивать взносы можно в добровольном порядке.

А вот если вы получаете пенсию, пособие по уходу за ребенком либо состоите на дневной форме обучения в вузе, оплачивается социальный взнос по желанию. Александр Костюкевич:

Срок уплаты взносов не позднее 1 марта следующего года за отчетным, а что касается отчетности, она предоставляется не позднее 31 марта. Что касается размеров, они определяются в размере 35% от минимальной заработной платы.

Когда же 1 марта выпадает на выходной либо праздничный день, взносы нужно будет оплатить заранее. Для того, чтобы предоставить соответствующим органам отчетность о выплате взноса, нужно зайти на сайт Фонда социальной защиты, найти и заполнить необходимый документ.