«Настоящая зима, приглашаю всех минчан». Александр Дорохович открыл зимний сезон в Веснянке

Здесь же протестировали и новые лыжи «Телеханы». Год назад по поручению главы государства в одноименном городском поселке Ивацевичского района открыли цех по производству пластиковых лыж. Помимо обновленного дизайна, новые лыжи значительно легче предыдущих моделей. Чтобы убедиться в высоком качестве нового оборудования, Александр Дорохович одним из первых проверил их на прочность.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Очень хорошо идти в подъем, хорошее отталкивание, ну и на спуске отлично отработали. Вот сейчас, посмотрите, какой снег тяжелый. И вот я на спуске, всех, кто был передо мной, всех накатил и обогнал. Странно, но приятно. Настоящая зима, приглашаю всех минчан сюда, в Веснянку, на этот круг. Лыж много, лыж хватит всем – от самого маленького возраста до самого, наверное, взыскательного потребителя. Приглашаю, ждем!