«Сейчас актёры не читают сценариев, а Янковский читал». Что помогло актёру стать известным?

В документальном проекте «Тайны Беларуси» рассказали, как Ростислав Янковский попал в театр и стал актером.

Янковский влюбился в Минск с первого взгляда. Город рос. Открывались новые театры. Светская жизнь бурлила, культурная элита переживала небывалый внутренний подъем. Восходящих звезд направляли и поддерживали мэтры, которые пережили войну и готовы были свернуть горы после одержанной победы. Состояние эйфории витало буквально над каждым.

Эдуард Герасимович, директор НАДТ им. М. Горького:

Совершенно другая была атмосфера в театре, я, как могу, сохраняю ее. У нас нет каких-то больших склок, недоразумений. Тяжело, 220 человек. Главный режиссер принял Янковского в штыки. Подумать только, того пригласили в труппу без его ведома! Целый год актер был не у дел. После гнев сменился на милость, и Ростиславу досталась незначительная роль в «Главной ставке». Чтобы доказать, что он может куда больше, актер корпел над сценариями день и ночь. Отрабатывал монологи в пустом зале, представляя зрителя и его овации.

Ричард Смольский, театральный критик:

Ему помогала его индивидуальность, харизма, что дается только от мамы с папой. Этого не наработаешь никой техникой, никакого мастерства. В любой роли выходил на сцену, стоял, молчал, за ним было интересно смотреть.

Но в основной репертуар приезжего артиста упрямо не брали. Однако талантливого парня отстояли более опытные коллеги по сцене.

Алексей Дударев, драматург, сценарист, председатель Белорусского союза театральных деятелей:

Сейчас актеры вообще сценариев не читают. Хочешь сказать: «Вот выйди и удивись». Янковский читал сценарии. Просто так ему бы ни у одного режиссера не хватило смелости сказать: «Выйди, удивись», он бы послал.

Наконец, получив доверие труппы и режиссера, Янковский выходит на авансцену. Минская публика, хоть и осторожно, но приняла новичка. В 1959 году при полных аншлагах на сцене шла «Барабанщица». Люди в основном спешили на Климову. Но постепенно проникались все большим доверием к ее партнеру по сцене. Это было начало большой дружбы.

Андрей Душечкин, заслуженный артист Республики Беларусь:

Такой сценической пары как Янковский-Климова, может быть, в мире нет. Переиграв в паре всю мировую классику, всю современную классическую драматургию, они театральное искусство подняли на очень серьезный уровень. Это был период еще молодого Бориса Ивановича Луценко, который увидел эту пару, и который с ними пошел.