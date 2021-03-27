«Мои дети – это самый главный стимул». Певица Жанет ответила на восемь редких вопросов

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к певице Жанет.

Жанет – белорусская певица, автор песен, актриса, телеведущая. Артистка и вокалистка высшей категории государственного Молодежного театра эстрады. Заслуженная артистка Республики Беларусь. Влада Родовская:

Когда вы поняли, что музыка – это ваше призвание?

Жанет, певица:

С самого раннего детства я интересовалась музыкой, любыми интересными необычными звуками. Сидела над бобинами, магнитофоном и разучивала какие-то песни, причем абсолютно разные. Мне настолько это было интересно. И вот сколько я себя помню, музыка для меня всегда была номером один в жизни, несмотря на то что я была совсем маленькой. Влада Родовская:

Кем вы мечтали стать в детстве? Жанет:

Певицей. Я помню, что девочки играли в продавцов, юристов, а я всегда играла только артистку. Я даже не то что мечтала – знала абсолютно точно, что я хочу петь на сцене. Влада Родовская:

Расскажите историю вашего успеха. Как часто вы ходили на прослушивания и отказывали ли вам?

Жанет:

Мне редко отказывали. Было пару случаев довольно-таки жестких, но это как раз тот момент, когда меня даже не прослушали, скажем так. Но тем не менее, наверное, ничего не бывает просто так. Судьба. Все мои случаи прослушивания были очень необычными, интересными и знаковыми. Наверное, судьба меня вела к моему успеху, карьере, к той профессии, которую я выбрала для себя с детства. «Мой рацион в течение дня составлял стакан кефира и кусок чёрного хлеба». Рассказываем историю успеха певицы Жанет Влада Родовская:

Вас сравнивали с другими певицами? И вы воспринимаете это больше как комплимент или всё-таки обиду?

Жанет:

Меня никогда в жизни не сравнивали именно с голосами другими, с певцами, с артистами. Единственное, по жизни меня преследовало то, что я похожа на Кайли Миноуг, хотя мне всегда казалось… Я открывала журнал, смотрела и думала: «Ну как? Почему люди ищут сходство? Его нет абсолютно». Потом, спустя время, наверное, именно сейчас, спустя лет двадцать (вот этого момента схожести, о чем мне всегда говорили), я поняла, что, да, наверное, что-то у нас есть. Именно физическое что-то – в лице, в каких-то движениях на сцене. Влада Родовская:

Чем вы заряжаетесь и откуда вы черпаете энергию? Жанет:

Мои дети. Это самый главный стимул. Когда мне нужно переключиться, отвлечься и просто сделать для себя что-то приятное, я разговариваю с ними, играю, занимаюсь с ними и в этот момент забываю обо всем на свете. Потом смотрю – хоп – я уже «здорова» и готова действовать дальше.

Влада Родовская:

Самое большое заблуждение, касающееся музыки? Жанет:

То, что для того, чтобы стать популярным, известным и успешным, нужно много денег и связи. Ещё один момент: многие считают, что если ты талантлив, то этого тоже достаточно. Нет, абсолютно нет. Удача и счастливый случай, и оказаться в том месте, в котором необходимо в данный момент быть.

Влада Родовская:

Какой бы совет вы дали певцам, которые только начинают? Жанет:

Быть смелыми по жизни, не бояться что-то пробовать новое, но при этом не забывать, что все ваши поступки, действия должны быть абсолютно «экологичными» по отношению к себе и к окружающим людям.