Неофициальная часть – почему выпускной надо проводить в здании школы?

Школьная пора – лучшее время, которое навсегда останется в памяти. Первая любовь, учителя, верные друзья и, конечно, выпускной. О том, как сегодня прощаются со школой, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Неофициальная часть выпускного вечера, как правило, когда-то проходила в кафе, где-то вне школы. Анна, какие сегодня традиции, где можно провести выпускной вечер – обязательно в школе, кафе, на природе? Как вы к этому относитесь?

Анна Шейна, преподаватель английского языка:

Я считаю, что надо проводить выпускной вечер в школе. Потому что это последний день, когда ты можешь собраться со своими одноклассниками. Юрий Святокум:

Пройтись по тихим школьным этажам? Анна Шейна:

Да, посидеть в своей компании, что-то вспомнить, обсудить. Ты находишься в том месте, где прожил 11 лет своей жизни. То есть с теми людьми ты сидел за партой, находился с этими учителями, которые тебя обучали. Завтра ты встал, у тебя аттестат в руках, и пошел в новую жизнь. То есть у тебя завтра новая жизнь, новые возможности. Впереди еще может быть ярче, может быть, ты будешь грустить о школе. Тут уже у каждого свое: кто-то радуется, когда уходит из школы, кто-то грустит.