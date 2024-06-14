Неофициальная часть – почему выпускной надо проводить в здании школы?
Школьная пора – лучшее время, которое навсегда останется в памяти. Первая любовь, учителя, верные друзья и, конечно, выпускной. О том, как сегодня прощаются со школой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Неофициальная часть выпускного вечера, как правило, когда-то проходила в кафе, где-то вне школы. Анна, какие сегодня традиции, где можно провести выпускной вечер – обязательно в школе, кафе, на природе? Как вы к этому относитесь?
Анна Шейна, преподаватель английского языка:
Я считаю, что надо проводить выпускной вечер в школе. Потому что это последний день, когда ты можешь собраться со своими одноклассниками.
Юрий Святокум:
Пройтись по тихим школьным этажам?
Анна Шейна:
Да, посидеть в своей компании, что-то вспомнить, обсудить. Ты находишься в том месте, где прожил 11 лет своей жизни. То есть с теми людьми ты сидел за партой, находился с этими учителями, которые тебя обучали. Завтра ты встал, у тебя аттестат в руках, и пошел в новую жизнь. То есть у тебя завтра новая жизнь, новые возможности. Впереди еще может быть ярче, может быть, ты будешь грустить о школе. Тут уже у каждого свое: кто-то радуется, когда уходит из школы, кто-то грустит.
Юрий Святокум:
То есть на встречу рассвета выходим только из школы, не из кафе, не из каких-то других заведений?
Анна Шейна:
Только из школы, чтобы это было запоминающееся. В кафе, рестораны ты всегда можешь прийти через пять лет, встретившись со своими одноклассниками, через год после школы. Именно этот момент – когда ты еще пойдешь из школы на рассвет со своим учителем или учителями.
«Возвращаемся к камерным мероприятиям». Как организуют выпускные у современных школьников – подробнее здесь.