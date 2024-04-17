Современный МТК возводят всего за год – как выполняют поручение Лукашенко в белорусских хозяйствах?

В Беларуси разработана стратегия по созданию молочно-товарных комплексов – площадок полного цикла – до 2030 года. Ей продолжат следовать, об этом заявил Президент Александр Лукашенко во время вчерашнего совещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе приоритетов и рост объемов производства молока, что невозможно без качественного перехода к новым условиям содержания животных. Строительство новых и реконструкция существующих ферм ведется по всей стране. В Брестской области в 2024 году в планах возведение 77 животноводческих объектов. Хозяйский подход – репортаж Кристины Протосовицкой.

Комфортные и оптимальные условия. При этом каждый рубль на счету. Этот молочно-товарный комплекс в хозяйстве «Агронива» Каменецкого района практически на финальной стадии строительства. Рациональный подход на каждом этапе. Кредитные средства получают частями, а потому все четко просчитано.

Виктор Бобр, директор сельхозпредприятия «Агронива»:

Именно по этому принципу, потому как денежные средства, которые выделялись в прошлом году, кредитные, за счет бюджета, они не покрывают всю потребность строительства – всего лишь часть. Соответственно, остальную часть стройки нужно строить, изыскивая собственные ресурсы, резервы. Поэтому считать приходится все и излишеств каких-то здесь не делаем. Закупаем оборудование, изучаем цену-качество, считаем все абсолютно, чтобы как можно больше снизить себестоимость того, что мы строим.

По планам окупиться такой комплекс должен за 7-10 лет. Впрочем, все будет зависеть от цен на сырье. Сегодня готовность уже порядка 70 %. Здесь все, что необходимо, чтобы получить главный товар – молоко: от коровника до профилактория для телят.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Этот молочно-товарный комплекс полного цикла появился в чистом поле. При этом рекордными являются сроки строительства – всего один год.

В 2023 году в Брестской области преодолели рекордную двухмиллионную отметку в производстве молока. Рост сохраняется и сегодня – все благодаря высоким темпам реконструкции и технологической дисциплине. 88 % молочного скота уже содержится в современных условиях.