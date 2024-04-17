«Лидер никогда не играет в эту игру». Почему сотрудник может стать жертвой моббинга?

По статистике, у каждого второго сотрудника на работе есть недоброжелатель. Этих людей можно разделить на три категории. Первая – те, которые за спиной строят козни, вторая – те, которые подшучивают, и третья – те, которые сплетничают. О том, что делать, если выживают с работы, и что руководит теми людьми, которые пытаются подсидеть коллегу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Есть определенная группа людей, которые подвергаются моббингу – это, как правило, новые сотрудники. Одно дело – есть элемент посвящения в новый коллектив, а другое дело – как раз зависть. Как отличить одно от другого и как быть в этой ситуации? Уходить с этого рабочего места или выживать соперницу, если она не дает жизни?