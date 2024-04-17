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«Лидер никогда не играет в эту игру». Почему сотрудник может стать жертвой моббинга?

17 апреля 2024 16:53
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По статистике, у каждого второго сотрудника на работе есть недоброжелатель. Этих людей можно разделить на три категории. Первая – те, которые за спиной строят козни, вторая – те, которые подшучивают, и третья – те, которые сплетничают. О том, что делать, если выживают с работы, и что руководит теми людьми, которые пытаются подсидеть коллегу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Есть определенная группа людей, которые подвергаются моббингу – это, как правило, новые сотрудники. Одно дело – есть элемент посвящения в новый коллектив, а другое дело – как раз зависть. Как отличить одно от другого и как быть в этой ситуации? Уходить с этого рабочего места или выживать соперницу, если она не дает жизни?

«Лидер никогда не играет в эту игру». Почему сотрудник может стать жертвой моббинга?-1

Наталья Евтихова, психолог:
Все зависит от того, какой характер. Всегда травлю и эмоциональное насилие применяют к жертвам.

«Лидер никогда не играет в эту игру». Почему сотрудник может стать жертвой моббинга?-4

Денис Северов, магистр психологии:
Если вас травят долгое время, то в вас есть какая-то жертвенность, какое-то страдальчество либо вы чувствуете себя небезопасно и незащищенно. Лидера действительно могут травить, буллить, абьюзить, моббить очень короткое время. Тот, кто травит, тут же получает по рукам либо лидер никогда не играет в эту игру и просто отходит в сторону.

Наталья Евтихова:
Главное, чтобы туда не попасть, нужно убрать из себя это эмоциональное состояние. Если оно у вас есть, вас везде будут травить. Если говорить о состоянии, как поменять, то первое – идти туда не как жертва. Если тебя хотят загнать в эту позицию, то ты туда не согласен идти – это базовое.

# Психология # общество # Алеся Лакина # Наталья Евтихова # Денис Северов

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