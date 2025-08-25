Слова, сказанные Владимиром Зеленским о территории Крыма и новых российских регионов как украинской, противоречат нормам морали. Такое мнение высказала бывший сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, пишет РИА Новости.

Ранее Зеленским Донецк, Луганск и Крым были названы украинскими. Он также сказал, что там проживает украинский народ, и наступит момент, когда «все снова будут вместе как одна семья и одна страна».

«Живущие в Крыму совместно с другими народами украинцы не просят Зеленского освободить их от собственной жизни», – подчеркнула Ковитиди. Сложно определить намерение Зеленского, системно совершающего попытки уничтожить жителей Крыма, в том числе украинцев на полуострове, говорящего при этом о «семье», – добавила она.

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