Прямой эфир

Циничные заявления Зеленского о Крыме не согласуются с нормами морали – Ковитиди

25 августа 2025 13:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Циничные заявления Зеленского о Крыме не согласуются с нормами морали – Ковитиди-0

Слова, сказанные Владимиром Зеленским о территории Крыма и новых российских регионов как украинской, противоречат нормам морали. Такое мнение высказала бывший сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, пишет РИА Новости.

Ранее Зеленским Донецк, Луганск и Крым были названы украинскими. Он также сказал, что там проживает украинский народ, и наступит момент, когда «все снова будут вместе как одна семья и одна страна».

«Живущие в Крыму совместно с другими народами украинцы не просят Зеленского освободить их от собственной жизни», – подчеркнула Ковитиди. Сложно определить намерение Зеленского, системно совершающего попытки уничтожить жителей Крыма, в том числе украинцев на полуострове, говорящего при этом о «семье», – добавила она.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Польши наложил вето на продление закона о соцобеспечении неработающих украинцев
25 августа 2025 12:00

Президент Польши наложил вето на продление закона о соцобеспечении неработающих украинцев

В Крыму ФСБ задержала женщину с заминированной иконой
25 августа 2025 11:12

В Крыму ФСБ задержала женщину с заминированной иконой

Власти Вьетнама эвакуировали 30 тысяч жителей, готовясь к удару тайфуна «Каджики»
25 августа 2025 10:51

Власти Вьетнама эвакуировали 30 тысяч жителей, готовясь к удару тайфуна «Каджики»