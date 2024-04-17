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Беременная эфиопка 2 месяца провела в лесу у польской границы – белорусы спасли женщину и малыша

17 апреля 2024 16:53
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Новые принципы «фильтрации» мигрантов на границе фактически лишают беженцев последних надежд попасть в ЕС. Так, Германия сократила все социальные выплаты, Франция до апелляции лишает просителей убежища права на бесплатную медицинскую помощь, а в Британии тех, кто попал на территорию Королевства, переплыв Ла-Манш, могут депортировать в Руанду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне этих жестких и нечеловечных рамок Беларусь продолжает помогать всем иностранцам, которые оказались в беде и нуждаются в поддержке. Только в 2023 году около 128 тысяч человек получили помощь от Белорусского Красного Креста. В их числе мигранты, которые в одночасье оказались у колючей проволоки и не могут попасть на территорию Европейского союза.

Юлия Мычка продолжит тему.

Беременная эфиопка 2 месяца провела в лесу у польской границы – белорусы спасли женщину и малыша-1

Беженцы, мигранты, переселенцы. Их гонит война, страх и голод. Они ищут лучшей жизни, и пока Европа заявляет, что нуждается в массовом притоке иностранной рабочей силы, что звучит как приглашение, молчит о другом – для этих целей подойдут не все. Людей там разделили на сорта. Да, что уж там, говорить, Жозеп Боррель и вовсе завил, что Европа это сад, на который с завистью смотрят остальные обитатели «джунглей».

Беременная эфиопка 2 месяца провела в лесу у польской границы – белорусы спасли женщину и малыша-4

Но кому на самом деле так присущи по-настоящему зверские замашки и двойные стандарты, уже всем давно понятно. 2021 год, логистический центр «Брузги» – яркий символ растоптанной надежды беженцев и пятно на репутации Европы. Люди хотят не в Польшу, а в Берлин. Всего одна граница перед мечтой. Но в гостеприимной Европе сотни беженцев встречают водометами с химией – почти 140 пострадавших, среди них – два десятка детей. Беларусь помогла. И продолжает помогать людям, вне зависимости от политических ветров в Евросоюзе. И это не разовая акция, а менталитет белорусского народа.

Беременная эфиопка 2 месяца провела в лесу у польской границы – белорусы спасли женщину и малыша-7

Четырехмесячная Ива, пожалуй, самый известный ребенок в Славгороде. За ее взрослением следит весь агрогордок, а историю спасения ее мамы пересказывают на кухнях. В сентябре прошлого года Февен из Эфиопии приехала в Минск учиться. И узнала, что беременна. Ее будущий муж, который оплачивал обучение, радости предстоящего отцовства не разделил и перестал высылать деньги.

Беременная эфиопка 2 месяца провела в лесу у польской границы – белорусы спасли женщину и малыша-10

Февен оказалась без средств к существованию, решила с друзьями отправиться в Польшу. В лесу она провела два с половиной месяца, и это на седьмом месяце беременности. С первым снегом у молодой женщины закончились последние силы.

Беременная эфиопка 2 месяца провела в лесу у польской границы – белорусы спасли женщину и малыша-13

Февен Гебрекиртос, мигрантка из Эфиопии:
Выпал снег, я больше не могла идти, и тогда друзья сказали, что мне лучше вернуться, я шла 10 километров пешком и думала, что умру прямо там, и мой малыш умрет, так и не родившись, мне было страшно.

Беременная эфиопка 2 месяца провела в лесу у польской границы – белорусы спасли женщину и малыша-16

Белорусские врачи лечили беременную эфиопку несколько месяцев. В декабре в Могилеве Февен родила абсолютно здоровую дочь Иву. Сейчас молодая мама под крылом служб социальной защиты и Красного Креста живет в одном из общежитий Славгорода.

Беременная эфиопка 2 месяца провела в лесу у польской границы – белорусы спасли женщину и малыша-19

Мария Даниленко, председатель славгородской районной организации «Белорусское общество Красного Креста»:
Мы удивились даже тому, что нам придется встретить новорожденного ребенка. И в январе его привезли, мы его и купали, и кормили, потому что уклад жизни эфиопов совсем другой. Они детей не купают, они и кормят не так. Она даже первое время бутылочку не мыла, но мы ее всему научили.

Беременная эфиопка 2 месяца провела в лесу у польской границы – белорусы спасли женщину и малыша-22

А это и вовсе эксклюзивные кадры, здесь новорожденную кормит заместитель председателя Славгородского райисполкома. Малышку без преувеличения нянчат толокой. И все – от кроватки и коляски до внушительного гардероба крохи – результат заботы белорусов, которые не делят людей на сорта, а живут по законам совести.

Подробнее в сюжете.

# Беженцы # общество # Юлия Мычка

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