Прямой эфир

В Могилеве прошел областной медиафорум юных журналистов и блогеров

20 мая 2026 17:12
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Несмотря на молодой возраст, их голоса уже звучат из школьных студий и записей подкастов. В Могилеве прошел первый областной медиафорум юных журналистов и блогеров «Голос поколения: новый контент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это настоящая презентация новой молодежной журналистики. Ребята выступили со своими медийными проектами. Они сами пишут тексты, готовят эфиры и наполняют соцсети.

Как раскрывается голос поколения – знает Юлия Мычка.

В Могилеве прошел областной медиафорум юных журналистов и блогеров-2

Волнений здесь больше, чем перед прямым эфиром. Еще бы: возможно, впервые в жизни удастся взять интервью у самого министра или губернатора. Но что спросить и как представить свою команду? Никогда прежде юные корреспонденты не были так близки к профессии. Гостей встречает настоящий пресс-центр. Прошел всего час – а ребята здесь уже без сил.

Арина Исаева, учащаяся Могилевской государственной гимназии-колледжа искусств имени Е. Глебова:
Оказывается, это достаточно сложно. Кто-то должен бегать и фотографировать, кто-то идет брать интервью, параллельно кто-то записывает то, что тебе человек говорит. Вы еще это все на диктофон записываете, потом фотографируетесь, а там уже новые мероприятия. Нужно туда всем бежать. Но опыт очень интересный.

В Могилеве прошел областной медиафорум юных журналистов и блогеров-4

Первый областной медиафорум – это выполнение поручения главы государства. Два года назад во время республиканской встречи с журналистами в Могилеве Александр Лукашенко дал задание: поддерживать творческую молодежь и развивать юнкоровское движение. Сегодня детская журналистика в регионе – это почти 250 кружков, больше десятка медиацентров, две радиостанции и 16 редакций газет и журналов. Они охватили больше трех тысяч ребят в разных уголках области.

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:
Они говорят об очень серьезных вещах, о которых мы, взрослые, побаиваемся сказать. И нам в чем-то нужно присматриваться и прислушиваться. И в то же время не забывать, что взрослый человек – это хороший наставник и учитель для вот этих ребят.

В Могилеве прошел областной медиафорум юных журналистов и блогеров-6

Лучшие блогеры и корреспонденты представили свои проекты на форуме. Самому юному участнику всего четыре года. Валерия Брыкина из Костюковичей не сидит сложа руки – тоже пилит контент. В кадре – выставка про эволюцию средств массовой информации.

Подробности в видео.

# Молодежь Беларуси # Дмитрий Жук # Министерство информации Республики Беларусь

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