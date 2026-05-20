В Могилеве прошел областной медиафорум юных журналистов и блогеров

Несмотря на молодой возраст, их голоса уже звучат из школьных студий и записей подкастов. В Могилеве прошел первый областной медиафорум юных журналистов и блогеров «Голос поколения: новый контент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это настоящая презентация новой молодежной журналистики. Ребята выступили со своими медийными проектами. Они сами пишут тексты, готовят эфиры и наполняют соцсети. Как раскрывается голос поколения – знает Юлия Мычка.

Волнений здесь больше, чем перед прямым эфиром. Еще бы: возможно, впервые в жизни удастся взять интервью у самого министра или губернатора. Но что спросить и как представить свою команду? Никогда прежде юные корреспонденты не были так близки к профессии. Гостей встречает настоящий пресс-центр. Прошел всего час – а ребята здесь уже без сил. Арина Исаева, учащаяся Могилевской государственной гимназии-колледжа искусств имени Е. Глебова:

Оказывается, это достаточно сложно. Кто-то должен бегать и фотографировать, кто-то идет брать интервью, параллельно кто-то записывает то, что тебе человек говорит. Вы еще это все на диктофон записываете, потом фотографируетесь, а там уже новые мероприятия. Нужно туда всем бежать. Но опыт очень интересный.

Первый областной медиафорум – это выполнение поручения главы государства. Два года назад во время республиканской встречи с журналистами в Могилеве Александр Лукашенко дал задание: поддерживать творческую молодежь и развивать юнкоровское движение. Сегодня детская журналистика в регионе – это почти 250 кружков, больше десятка медиацентров, две радиостанции и 16 редакций газет и журналов. Они охватили больше трех тысяч ребят в разных уголках области. Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

Они говорят об очень серьезных вещах, о которых мы, взрослые, побаиваемся сказать. И нам в чем-то нужно присматриваться и прислушиваться. И в то же время не забывать, что взрослый человек – это хороший наставник и учитель для вот этих ребят.