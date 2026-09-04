Новости по тегу #школа

Министерство образования при финансовой поддержке Евросоюза выпустило методичку для учителей на 200 страниц под названием «Не просто уроки, а ориентиры для завтрашней Молдовы».
Специалисты провели обследование зданий и прилегающих территорий – предметов, представляющих угрозу, обнаружено не было.
Проект должен охватить все регионы России.
Требования к качеству тканей ужесточили – особое внимание прочности и устойчивости к износу: форма должна выдерживать активные нагрузки и частые стирки.
Для зачисления нужны заявление на имя директора, медицинская справка и свидетельство о рождении ребенка.
Если в регионах выпускное в основном провели в стенах родных школ, то в Минске большинство 11-классников зажигали на «Чижовка-Арене».
Согласно последнему отчету Министерства образования страны, 62% школьников знают, что такое травля.
Махонин: педагог являлась классруком школьника.
Дефицит педагогов по химии, физике и биологии приближается к 50 %.
«Я надевала маску на себя и делала вид, что я такая крутая, что мне все равно, что я могу им дать отпор. Но, конечно, приходила домой и одна сидела в углу, плакала».
Мы сделали первый выпуск в прошлом учебном году. В июне 2025 года 44 выпускника 50-й гимназии – это самое большое количество детей, которые закончили профильные инженерные классы в стране.
В канун Дня учителя корреспондент СТВ Вероника Макаревич окунула минчан в воспоминания о школе. Опрос.
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