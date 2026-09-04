Прямой эфир

Новости по тегу #школа

В школах Молдовы ввели обязательное изучение выступлений лидеров страны
04 сентября 2026 17:23

В школах Молдовы ввели обязательное изучение выступлений лидеров страны

В ряд школ и медучреждений Минска поступили сообщения о минировании
01 сентября 2026 11:25

В ряд школ и медучреждений Минска поступили сообщения о минировании

В российских школах отменят звонки?
24 августа 2026 09:31

В российских школах отменят звонки?

В Беларуси начал действовать новый стандарт школьной формы
20 августа 2026 10:08

В Беларуси начал действовать новый стандарт школьной формы

В школах и гимназиях Беларуси по 15 августа идет прием документов в первые классы
20 июля 2026 07:58

В школах и гимназиях Беларуси по 15 августа идет прием документов в первые классы

Выпускной-2026! Собрали самые яркие кадры главного вечера для минских 11-классников
14 июня 2026 17:23

Выпускной-2026! Собрали самые яркие кадры главного вечера для минских 11-классников

В Польше растет количество детей, переведенных на домашнее обучение из-за массовой травли в школах
09 июня 2026 16:55

В Польше растет количество детей, переведенных на домашнее обучение из-за массовой травли в школах

Школьник напал с ножом на классного руководителя в Пермском крае
07 апреля 2026 07:45

Школьник напал с ножом на классного руководителя в Пермском крае

Эстония столкнулась с острым дефицитом преподавателей в школах
11 марта 2026 07:05

Эстония столкнулась с острым дефицитом преподавателей в школах

Как распознать травлю в школе – жертва буллинга поделилась своей историей
07 ноября 2025 15:59

Как распознать травлю в школе – жертва буллинга поделилась своей историей

Профильные предметы – математика и физика. Что дают учащимся 50-й гимназии инженерные классы, рассказала директор
07 октября 2025 16:44

Профильные предметы – математика и физика. Что дают учащимся 50-й гимназии инженерные классы, рассказала директор

Самые яркие воспоминания минчан о школе – опрос
04 октября 2025 15:11

Самые яркие воспоминания минчан о школе – опрос