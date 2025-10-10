Что делать, если накрыла паническая атака – объяснили эксперты

Как справиться с панической атакой? Существует множество техник, но одна из самых доступных и эффективных – дыхание. Медленный глубокий вдох и длинный выдох помогают снизить уровень тревоги, успокаивают нервную систему и возвращают ощущение контроля над телом, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Марина Кругликова, врач-невролог РНПЦ «Кардиология»:

Если это гипервентиляционный так называемый пароксизм, когда не хватает воздуха и хочется глубоко и часто дышать, советуют вдох делать любой глубины, а выдох удлинять. То есть посчитать себе до шести, семи. Тем самым мы задерживаем углекислый газ в организме и спазм сосудов не происходит. Есть так называемая поза кучера. Человека просят присесть с хорошей опорой на стопы, расслабиться, как когда-то кучер сидел на козлах, расслабить руки, опустить голову и делать вдохи такие, как я сказала. То есть вдох любой глубины, а выдох стараться задержать.

Не менее важно заземление – умение переключить внимание с внутренних ощущений на внешний мир. Можно сосчитать пять предметов вокруг, почувствовать текстуру под рукой или услышать звуки рядом. Паника уходит, когда человек перестает слушать только свой страх.