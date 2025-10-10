Что делать, если накрыла паническая атака – объяснили эксперты
Как справиться с панической атакой? Существует множество техник, но одна из самых доступных и эффективных – дыхание. Медленный глубокий вдох и длинный выдох помогают снизить уровень тревоги, успокаивают нервную систему и возвращают ощущение контроля над телом, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Кто больше подвержен паническим атакам – рассказала врач
Марина Кругликова, врач-невролог РНПЦ «Кардиология»:
Если это гипервентиляционный так называемый пароксизм, когда не хватает воздуха и хочется глубоко и часто дышать, советуют вдох делать любой глубины, а выдох удлинять. То есть посчитать себе до шести, семи. Тем самым мы задерживаем углекислый газ в организме и спазм сосудов не происходит. Есть так называемая поза кучера. Человека просят присесть с хорошей опорой на стопы, расслабиться, как когда-то кучер сидел на козлах, расслабить руки, опустить голову и делать вдохи такие, как я сказала. То есть вдох любой глубины, а выдох стараться задержать.
Не менее важно заземление – умение переключить внимание с внутренних ощущений на внешний мир. Можно сосчитать пять предметов вокруг, почувствовать текстуру под рукой или услышать звуки рядом. Паника уходит, когда человек перестает слушать только свой страх.
Ирина Щербо, дефектолог, логопед, нейропсихолог:
Вам нужно либо, например, сильно сжимать сквиш попутно тому, как вы дышите, либо схватить что-то в руку, например, мягкую игрушку, попытаться ощутить ее текстуру. Сосредоточится на запахе в воздухе, начать нюхать свои волосы – самое простое, где всегда есть запах. То есть нужно заземлить свой мозг на чем-то другом, на другом ощущении, чтобы он смог переключиться с этих ощущений, которые он испытывает во время панической атаки на что-то внешнее.
Подробности в видео.