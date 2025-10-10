Как сделать культуру доступной для всех слоёв населения – рассказал депутат Мингорсовета

О культурном воспитании нации и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии – Александр Шестаков, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая:

В условиях современного мира, где доступ к культуре становится все более важным, необходимо задуматься о том, как мы можем сделать ее более доступной для всех слоев населения. В частности, речь идет, может быть, о кружках для детей или объединениях по интересам для пенсионеров, которые помогают развивать творческие способности и обогащают культурное пространство. Может быть, какую лепту вносит в этом направлении Мингорсовет – в решение этих задач именно популяризации? Какие программы вы считаете наиболее успешными и почему?

Александр Шестаков, депутат Минского городского Совета депутатов:

Сегодня наиболее хорошая и практично действующая программа – это, конечно, региональная программа «Культура Беларуси», которая реализуется в городе Минске. Там учтены все задачи – от профессионального развития искусства до поддержки любительского творчества. Конечно же, занятия наших как людей пожилого возраста, так и молодежи она предусматривает по месту жительства. Мы прекрасно понимаем, что такие занятия проходят как в учреждениях дошкольного образования, центров внешкольной работы, так и в учреждениях смешанного типа. Например, в Минском городском дворце культуры проходят различные занятия по различным творческим направлениям – от рисования, хореографии, танцев и различных других любых направлений, которые были бы интересны для наших горожан. Это очень важно. Мы прекрасно понимаем, что на этом, наверное, работа не останавливается.