Встреча Президента с представителями общественности и СМИ: резонанс, оценки, мнения

Новости Беларуси. Большой резонанс «Большого разговора». В белорусском обществе и мировом медиапространстве не остывает интерес к знаковой встрече Президента с журналистами, экспертами и чиновниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Большой разговор с Президентом». Самые живые и интересные моменты встречи

Порядка 30 вопросов и более семи часов диалога. Глава государства еще в начале беседы попросил не превращать ее в обычную пресс-конференцию, а говорить открыто и откровенно, задавая порой неудобные вопросы. «С Президентом я согласен»: как белорусы отреагировали на «Большой разговор» Тем для обсуждений было много. Международное сотрудничество, размещение военных российских баз на нашей территории, военно-политическое положение в Украине, информационная безопасность, повышений пенсий, вопросы спорта и культуры.

Александр Лукашенко об отношениях с Россией: «Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем» Большой блок коснулся и проблем белорусско-российских отношений. В частности, затронули тему запрета поставок нашего продовольствия в Россию. И здесь Президент подчеркнул – не в качестве дело.

Алексей Дзермант, политолог:

Президент посвятил много времени диалогу с представителями оппозиционных сил. Они задавали какие-то свои вопросы об исторических датах, о праздновании каких-то исторических дат, для них важных. Но Президент все-таки подчеркивал, что надо искать какие-то моменты объединяющие. Подключаться со стороны представителей оппозиционных сил к диалогу и понимать, что в обществе есть и другие ценности. И нельзя навязывать друг другу каким-то насильственным методом тот же языковой вопрос, какие-то трактовки истории. Подробнее в видеоматериале.