«Большой разговор с Президентом». Самые живые и интересные моменты встречи

Новости Беларуси. От культуры и спорта до вопросов большой политики – глава государства встретился с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог, который длился почти семь с половиной часов, получился максимально открытым. Каждый мог поднять любую тему, высказать личное мнение и обозначить свою позицию. В итоге нынешняя дискуссия охватила, без преувеличения, самые актуальные на сегодня темы, в том числе и весьма острые. Встреча в таком формате впервые прошла в феврале 2017-го и имела большой общественный резонанс.