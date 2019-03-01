«Большой разговор с Президентом». Самые живые и интересные моменты встречи

Новости Беларуси. От культуры и спорта до вопросов большой политики – глава государства встретился с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. От культуры и спорта до вопросов большой политики – глава государства встретился с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Диалог, который длился почти семь с половиной часов, получился максимально открытым. Каждый мог поднять любую тему, высказать личное мнение и обозначить свою позицию. В итоге нынешняя дискуссия охватила, без преувеличения, самые актуальные на сегодня темы, в том числе и весьма острые. Встреча в таком формате впервые прошла в феврале 2017-го и имела большой общественный резонанс.
Поэтому неудивительно, что еще в начале «Большого разговора» Александр Лукашенко подчеркнул: он станет основой подготовки Послания Президента народу и парламенту.
Самые живые и интересные моменты встречи в видеоматериале.
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